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12:33 (мск), источник: m24.ru

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Курс доллара по отношению к национальной валюте РФ опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

ЦБ: $ 78.8493   -2.03 € 85.4253   -1.28 ММВБ: $ 77.1550   -1.12 € 83.6250   -0.85
Источник: РИА "Новости"

Данное значение зафиксировано впервые с 18 марта 2020 года.

Утром 24 марта за американскую валюту на Московской бирже давали 78,65 рубля. Данные свидетельствовали о том, что доллар опустился на 1,2 процента к уровню закрытия предыдущих торгов.

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Официальный курс евро накануне снизился до 85,43 рубля. В то же время, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,69 рубля, составив 81,81 рубля.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Причиной стало обрушение нефтяных котировок из-за срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота.

С 10 марта Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей с расчетами 20 марта.

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