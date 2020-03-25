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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Росстат отмечает рост цен на гречку и сахар в России с 17 по 23 марта, говорится в сообщении статистического ведомства — на прошлой неделе именно на эти товары, среди прочих, отмечался ажиотажный спрос на фоне новостей о коронавирусе и ослаблении рубля.

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Выздоровело111 431+9 520
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости

«За период с 17 по 23 марта 2020 года выросли цены на сахар-песок — на 7%, крупу гречневую — на 2,8%», — говорится в сообщении. Для сравнения, с 11 по 16 марта сахар-песок подорожал на 1,7%, а гречка — всего на 0,2%. По сравнению с концом февраля сахар в России подорожал на 9,4%, гречка — на 3,7%, а к концу декабря прошлого года рост цен составил 7,1% и 7% соответственно.

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Росстат указывает, что куриные яйца с 17 по 23 марта выросли в цене на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей, шлифованный рис, пшеничная мука, макаронные изделия и вермишель — на 1−1,2% (в частности, рис — на 1,2%, мука — на 1%), поваренная соль — на 0,8%. Цены на свинину, мясо кур, мясные консервы и пшено выросли на 0,7%, на говядину, стерилизованное молоко и подсолнечное масло — на 0,4%.

«Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на лук репчатый — 3,5%, картофель — 2,6%, морковь — 2,5%, яблоки — 1,4%, капусту белокочанную — 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%», — добавляется в сообщении.

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