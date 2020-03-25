17:30 (мск), источник: RNS
Торговые сети отреагировали на объявление Путиным нерабочей недели
Российские торговые сети будут работать в обычном режиме на следующей неделе, сообщил RNS
«Магазины торговых сетей членов АКОРТ, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается», — сказал он.
Представитель ассоциации отметил, что на данный момент в магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил, что неделя с 30 март по 5 апреля будет нерабочей. Это необходимо для снижения скорости распространения вируса, объяснил президент.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, из них 29 человек выздоровели. Случаев смерти от коронавируса в России нет. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, число зараженных по всему миру превысило 422 тыс. человек, число летальных исходов превысило 18,9 тыс. человек, выздоровели 108,5 тыс. человек.