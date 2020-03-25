Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
17:30 (мск), источник: RNS

Торговые сети отреагировали на объявление Путиным нерабочей недели

Российские торговые сети будут работать в обычном режиме на следующей неделе, сообщил RNS пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано438 749+54 805
Скончалось19 674+3 080
Выздоровело111 431+9 520
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

«Магазины торговых сетей членов АКОРТ, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается», — сказал он.

Как пережить коронавирус
Лайфхаки для жизни в изоляции

Представитель ассоциации отметил, что на данный момент в магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил, что неделя с 30 март по 5 апреля будет нерабочей. Это необходимо для снижения скорости распространения вируса, объяснил президент.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, из них 29 человек выздоровели. Случаев смерти от коронавируса в России нет. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, число зараженных по всему миру превысило 422 тыс. человек, число летальных исходов превысило 18,9 тыс. человек, выздоровели 108,5 тыс. человек.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
Читайте также
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей
Во время загрузки произошла ошибка.
18:19 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:45 MSK, 25.03
 Депутат Госдумы предложил временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
РЖД временно отменят часть поездов по России
Путин выступил с обращением к нации. Главное
Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты
Умерла актриса Инна Макарова
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
Улицы европейских городов опустели из-за коронавируса (фото)
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
Автопром в России останавливается из-за вируса (но не весь) В связи с пандемией коронавируса крупнейшие автоконцерны закрывают свои заводы по всему миру. Теперь пришла очередь российских предприятий
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Фраза, после которой ни один грубиян тебе не сможет ничего сказать
Простой способ пресечь ссору на корню
Статистика по клещам
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Популярные темы на «Детях»
Обращение Путина 231
нужны помидоры и тапки.. 211
Еда 177
Лимонные маффины. 152
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Жених Водяновой внезапно отменил свадьбу с ней. Причина уже известна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь