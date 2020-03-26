Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

Свои подписи под коллективным обращением поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний
В документе указано, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50−80 процентов.
По мнению участников рынка, необходимо «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, включая НДС, налог на имущество, НДФЛ, арендную плату за землю, ограничить максимальную ставку кредитования на уровне восьми процентов, а также снять сезонные ограничения на территории всей страны для въезда грузового транспорта.
Предлагается установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.
Количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 414 тысяч, более 18 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В России COVID-19 заразились 658 человек, из них 29 выздоровели.