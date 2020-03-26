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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Об этом говорится в письме ретейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.

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В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано468 523+44 853
Скончалось21 191+2 269
Выздоровело113 236+5 071
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:00 MSK, 26.03
Источник: РИА Новости

Свои подписи под коллективным обращением поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и другие.

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В документе указано, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50−80 процентов.

По мнению участников рынка, необходимо «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, включая НДС, налог на имущество, НДФЛ, арендную плату за землю, ограничить максимальную ставку кредитования на уровне восьми процентов, а также снять сезонные ограничения на территории всей страны для въезда грузового транспорта.

Предлагается установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.

COVID-19

Количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 414 тысяч, более 18 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В России COVID-19 заразились 658 человек, из них 29 выздоровели.

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