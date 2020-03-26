Оплата больничных листов не ниже МРОТ потребует 7 млрд рублей на выплаты

По словам министра труда Антона Котякова (его слова приводятся в сообщении) идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже МРОТ позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы. Выступая в среду, 25 марта с телевизионным обращением президент Владимир Путин предложил изменить порядок оплаты больничного листа. Тем, кто сейчас на больничном, государство до конца года будет платить не меньше суммы МРОТ. Эта норма может быть продлена по времени, подчеркнул Путин.
По данным Минтруда, сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961, 65 руб. в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.
Для граждан, оказавшихся на карантине после поездки за рубеж, с 20 марта введены правила получения больничного листа дистанционно. Выплаты по нему производятся частями, первая — после нахождения на карантине пять рабочих дней.
На 25 марта общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек. После выздоровления домой были выписаны 29 человек. Число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 410 случаев (данные оперативного штаба на 25 марта). Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости также являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире было выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 случая закончились летальным исходом.