Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банковских и коллекторских структурах.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что карантинные меры, вводимые
При этом организация отмечает, что пока эти случаи составляют лишь 1% от всех отказов погашать долги.
Кроме того, пандемия служит аргументом для клиентов банков. Ссылаться на нее начали даже добросовестные клиенты. Однако подтверждают свою неплатежеспособность далеко не все.
Отмечается, что такая ситуация может стать началом волны неплатежей.