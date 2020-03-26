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10:24 (мск), источник: Интерфакс

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Mail.ru Group создает оперативный штаб и выделит 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь этим предприятиям снизить последствия от коронавируса, заявил через пресс-службу гендиректор холдинга Борис Добродеев.

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В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано468 523+44 853
Скончалось21 191+2 269
Выздоровело113 236+5 071
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:00 MSK, 26.03

Среди мер поддержки: удвоение бюджетов «Вконтакте» и «Одноклассников» на продвижение малого и среднего бизнеса, бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц на сервисе объявлений «Юла» для компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги дистанционно и на дому.

Холдинг также предложит бесплатный пакет услуг «Mail.ru для бизнеса» для компаний, которые перевели процессы в онлайн, снижение комиссии Delivery Club при подключении новых ресторанов, компенсацию со стороны «Ситимобила» водителям такси дохода, упущенного во время простоя в случае заражения коронавирусом или карантина в случае контакта с инфицированными и др.

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Конкретные инструкции по предоставлению помощи компания опубликует ближайшее время.

«Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации», — подчеркнул Добродеев.

23 марта Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норникеля» выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать деньги.

24 марта акционеры «Альфа-Групп» пообещали отдать годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом.

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