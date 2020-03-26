Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Среди мер поддержки: удвоение бюджетов «Вконтакте» и «Одноклассников» на продвижение малого и среднего бизнеса, бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц на сервисе объявлений «Юла» для компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги дистанционно и на дому.
Холдинг также предложит бесплатный пакет услуг «Mail.ru для бизнеса» для компаний, которые перевели процессы в онлайн, снижение комиссии Delivery Club при подключении новых ресторанов, компенсацию со стороны «Ситимобила» водителям такси дохода, упущенного во время простоя в случае заражения коронавирусом или карантина в случае контакта с инфицированными и др.
Конкретные инструкции по предоставлению помощи компания опубликует ближайшее время.
«Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации», — подчеркнул Добродеев.
23 марта Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норникеля» выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать деньги.
24 марта акционеры «Альфа-Групп» пообещали отдать годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом.