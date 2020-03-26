10:28 (мск), источник: РИА Новости
Курс доллара превысил 79 рублей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости/Прайм. Курс доллара перешагнул отметку в 79 рублей, курс евро поднялся до 86,07 рублей, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 10:08 (мск) курс американской валюты опустился до 78,89 рубля. Майский фьючерс на североморскую смесь марки Brent снижается на 1,83% — до 26,89 доллара за баррель.
Накануне рубль рос на фоне подорожания нефти: во время утренних торгов цена майских фьючерсов на нефть Brent увеличивалась до 28 долларов за баррель. Росла в цене и смесь марки WTI — до 24,91 доллара.
Главным фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавирусного заболевания.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились в начале марта, после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а
В середине прошлой недели Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель).