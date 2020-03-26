Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
16В Чехии назвали Европейское дерево года
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
10:28 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара превысил 79 рублей

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости/Прайм. Курс доллара перешагнул отметку в 79 рублей, курс евро поднялся до 86,07 рублей, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 77.7928   -1.06 € 84.1485   -1.28 ММВБ: $ 78.6725   +0.42 € 85.8600   +0.76
Источник: AP 2020

По состоянию на 10:08 (мск) курс американской валюты опустился до 78,89 рубля. Майский фьючерс на североморскую смесь марки Brent снижается на 1,83% — до 26,89 доллара за баррель.

Накануне рубль рос на фоне подорожания нефти: во время утренних торгов цена майских фьючерсов на нефть Brent увеличивалась до 28 долларов за баррель. Росла в цене и смесь марки WTI — до 24,91 доллара.

Ситуация с курсами валют и ценами на нефть

Главным фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавирусного заболевания.

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились в начале марта, после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд — дополнительно снизить добычу. В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений у участников альянса больше не будет.

В середине прошлой недели Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года (26 долларов за баррель). Стоимость WTI снизилась до минимума с 1 марта 2002-го (23 доллара за баррель).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса
Россия приостановит авиасообщение со всеми странами
Ретейлеры допустили падение рынка до уровня XIX века
Глава ВОЗ: самоизоляции мало для борьбы с COVID-19
В Кремле заявили, что 22 апреля будет рабочим днем
Глава РФПИ рассказал о борьбе с COVID-19 в России и мире
Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
5 мифов о коронавирусе Чему не стоит верить на слово
Горячие темы на Авто
Бензин подешевел. А у вас? 186
Перемены 155
Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России 140
Дело не в психологии 133
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Американские корни коронавируса: найдено доказательство
Gnezdo.ru
Фанаты больше не увидят Кудрявцеву на ТВ
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Как в обычной жизни выглядит Калашникова. Фото
Этим красавцем восхищались в СССР. Какой он сейчас
Леди
Дарья Мороз показала новую прическу Актриса сделала необычную укладку.
Новости партнеров
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Почему Путин выбрал именно Мишустина: правда от экспертов
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Арбидол от коронавируса: неожиданная правда о препарате
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь