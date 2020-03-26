14:51 (мск), источник: Ведомости
Налог на процент по вкладам в Кремле назвали «восстановлением справедливости»
Введение налога на процентный доход по каждому вкладу более миллиона рублей является «восстановлением баланса справедливости», заявил
Такие данные назвали руководители правительства на недавнем совещании в Кремле, их подтвердил и ЦБ, утверждает Песков.
Песков также объяснил, что речь идет не о более чем миллионных доходах по вкладам, а именно о доходах с вкладов, превышающих 1 млн руб.: «Если у вас на счету лежит 1 млн руб. и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 000 руб. в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 000 руб. не облагались налогом. Теперь имеется в виду, что со 100 000 руб. вы заплатите 13% — 13 000 руб.».
25 марта во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб. Такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков, сказал президент.