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14:51 (мск), источник: Ведомости

Налог на процент по вкладам в Кремле назвали «восстановлением справедливости»

Введение налога на процентный доход по каждому вкладу более миллиона рублей является «восстановлением баланса справедливости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, люди, у которых есть вклады в 1 млн руб. и выше, «исчисляются в нескольких процентах».

Источник: AP 2020

Такие данные назвали руководители правительства на недавнем совещании в Кремле, их подтвердил и ЦБ, утверждает Песков. Пресс-секретарь назвал несправедливым, что держатели вкладов на суммы более 1 млн руб. «не платили никакие налоги на проценты». «Учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков. На уточняющий вопрос «Ведомостей», будут ли учитываться суммы каждого вкладчика на вкладах совокупно при налогообложении, Песков ответил, что речь идет об одном конкретно взятом счете.

Песков также объяснил, что речь идет не о более чем миллионных доходах по вкладам, а именно о доходах с вкладов, превышающих 1 млн руб.: «Если у вас на счету лежит 1 млн руб. и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 000 руб. в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 000 руб. не облагались налогом. Теперь имеется в виду, что со 100 000 руб. вы заплатите 13% — 13 000 руб.».

25 марта во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб. Такая мера затронет только порядка 1% вкладчиков, сказал президент.

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