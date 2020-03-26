18:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыты детали налога на вклады в России
Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл детали вводимого 13-процентного налога на доход по банковским вкладам.
Он заявил, что взимать его начнут только с 2022 года по итогам 2021-го, передает ТАСС.
Подход к доходам, полученным в результате инвестиций в долговые ценные бумаги, будет аналогичен тому, что применяется в случае депозитов, сумма которых превышает миллион рублей.
Проценты по вкладам в иностранной валюте начнут считать в ежедневном режиме с помощью перевода суммы в рублевый эквивалент по курсу Центробанка России. Это означает, что при падении курса рубля разница будет засчитана в доход вкладчика, и с нее придется заплатить 13 процентов.
Ранее
О решении распространить НДФЛ на проценты по вкладам и купонные доходы от вложений в облигации стало известно накануне, 25 марта. Эту меру в экстренном обращении к народу анонсировал президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что эта мера затронет только 1 процент вкладчиков.