«Нет смысла дробить»: Греф объяснил порядок взимания нового налога со вкладов

Сбербанк получил разъяснения от министерства финансов по поводу налога для вкладов на сумму свыше 1 млн рублей, ввести который предложил президент Владимир Путин, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в письме клиентам. Вот что он написал:
«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — заявил Греф в эфире РБК.
Это противоречит разъяснениям пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, который ранее в четверг заявил, что суммирования вкладов для расчета налога не будет.
«Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет», — заявил он. Песков также отметил, что Путин в своем обращении не уточнил каких-то конкретных сроков действия нового налога.