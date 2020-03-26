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21:34 (мск), источник: Forbes

«Нет смысла дробить»: Греф объяснил порядок взимания нового налога со вкладов

При взимании нового налога на вклады, предложенного Путиным, будет учитываться сумма всех депозитов вкладчика по всех банках, заявил Греф со ссылкой на полученные от Минфина разъяснения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «ни о какой совокупности речи не идет».

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк получил разъяснения от министерства финансов по поводу налога для вкладов на сумму свыше 1 млн рублей, ввести который предложил президент Владимир Путин, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в письме клиентам. Вот что он написал:

  • Налог в 13% будет взиматься с дохода с «суммарной величины» вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн рублей.
  • Налог начнет действовать не в текущем году, а с 2021 года, и будет распространяться «только на доходы, полученные в 2021 году».
  • Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.
  • Налог касается только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше не облагаются.
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«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — заявил Греф в эфире РБК.

Это противоречит разъяснениям пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, который ранее в четверг заявил, что суммирования вкладов для расчета налога не будет.

«Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет», — заявил он. Песков также отметил, что Путин в своем обращении не уточнил каких-то конкретных сроков действия нового налога.

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