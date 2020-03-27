07:07 (мск), источник: ТАСС
Эксперты рассказали, какие товары популярны у россиян во время самоизоляции
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россияне на фоне самоизоляции
Ранее российские ретейлеры сообщали о кратном росте спроса на компьютерные игры, игровые консоли и ноутбуки, подписки для игр и
Так, по словам заместителя гендиректора по связям с индустрией в Ozon Марии Заикиной, средненедельный спрос на настольные игры вырос в 2,5 раза.
В Wildberries за последнюю неделю покупатели заказали настольных игр на 25% больше, чем на предыдущей, отметили в
За последние две недели спрос на настолки вырос и в маркетплейсе «Беру» в 1,5 раза, причем пик пришелся на последние несколько дней. Помимо настольных игр в 1,5 раза вырос интерес и к пазлам, уточняют там.
На другой
«Сейчас мы наблюдаем рост продаж настольных игр на 70% относительно показателей прошлого года. Разумеется, в первую очередь это связано с тем, что настольные игры — отличное времяпрепровождение в кругу семьи и близких», — рассказывает гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.
По данным ретейлеров, растет и сегмент товаров для хобби и творчества. В Ozon, например, средненедельный рост — в 2,2 раза, в Wildberries за прошлую неделю выросли на 80% продажи станков для рукоделия, на 60% — бисера, на 30% — пряжи и основ для вышивания.
В «Детском мире» доля товаров для творчества в обороте игрушек выросла с 15,5% до 17,5% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.
Илья Кретов из eBay обращает внимание на то, что в категории «Рукоделие» наибольший интерес сейчас на сервисе представляют для покупателей товары для шитья и вязания. Например, количество проданных наборов нитей для вязания выросло на 39%, а наборы игл для шитья — на 75%.
Более примечательна статистика по продажам предметов для рисования: в три раза вырос спрос на краски для аэрографии, в пять раз — на холсты для живописи, в 11 раз — на краски для рисования на ткани.