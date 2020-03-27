Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
12В мире зацвела сакура
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
07:07 (мск), источник: ТАСС

Эксперты рассказали, какие товары популярны у россиян во время самоизоляции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россияне на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса все чаще стали покупать настольные игры и товары для творчества, рассказали ТАСС представители ретейла и маркетплейсов.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано532 253+91 861
Скончалось24 072+4 303
Выздоровело122 627+11 167
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее российские ретейлеры сообщали о кратном росте спроса на компьютерные игры, игровые консоли и ноутбуки, подписки для игр и онлайн-кинотеатры. Вместе с тем самоизоляция заставляет людей искать и другие способы досуга, например чаще проводить времени за настольными играми и творчеством.

Так, по словам заместителя гендиректора по связям с индустрией в Ozon Марии Заикиной, средненедельный спрос на настольные игры вырос в 2,5 раза.

Читайте также
Россияне потратили 80 млрд рублей за неделю на стихийные покупки

В Wildberries за последнюю неделю покупатели заказали настольных игр на 25% больше, чем на предыдущей, отметили в пресс-службе.

За последние две недели спрос на настолки вырос и в маркетплейсе «Беру» в 1,5 раза, причем пик пришелся на последние несколько дней. Помимо настольных игр в 1,5 раза вырос интерес и к пазлам, уточняют там.

На другой интернет-площадке, eBay, в 2 раза вырос спрос на сборные модели самолетов, в 2,5 раза — мотоциклов, почти в 3 раза увеличился спрос на электронные шахматы, в 2 раза — на 3D-пазлы и на 40% — на карточные игры, перечислил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

«Сейчас мы наблюдаем рост продаж настольных игр на 70% относительно показателей прошлого года. Разумеется, в первую очередь это связано с тем, что настольные игры — отличное времяпрепровождение в кругу семьи и близких», — рассказывает гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.

Читайте также
Торговля обналичила коронавирус

Творчество не отстает

По данным ретейлеров, растет и сегмент товаров для хобби и творчества. В Ozon, например, средненедельный рост — в 2,2 раза, в Wildberries за прошлую неделю выросли на 80% продажи станков для рукоделия, на 60% — бисера, на 30% — пряжи и основ для вышивания.

В «Детском мире» доля товаров для творчества в обороте игрушек выросла с 15,5% до 17,5% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

В AliExpress отмечают, что локальные продажи в целом в сегменте «Игры и товары для творчества» выросли на этой неделе примерно на 10%, а интерес на товары в этой категории среди трансграничных продаж вырос на 5%.

Илья Кретов из eBay обращает внимание на то, что в категории «Рукоделие» наибольший интерес сейчас на сервисе представляют для покупателей товары для шитья и вязания. Например, количество проданных наборов нитей для вязания выросло на 39%, а наборы игл для шитья — на 75%.

Более примечательна статистика по продажам предметов для рисования: в три раза вырос спрос на краски для аэрографии, в пять раз — на холсты для живописи, в 11 раз — на краски для рисования на ткани.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
 Путин: объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
В России запретили размещение в пансионатах и домах отдыха
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Источники сообщили, что Италия отклонила документ ЕС по COVID-19
Из Киева в Москву отправится организованный из-за COVID-19 поезд
СМИ: США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19
Ученые обнаружили коронавирус у панголинов
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
Представлен смартфон с невероятной камерой (видео) Отдельная видеокамера, 50-кратный зум и дисплей 90 Гц.
Авто
Как дезинфицируют общественный транспорт в России и мире Общественный транспорт России впервые за всю историю пассажирского обслуживания попал в масштабную зону риска. Самые серьезные меры по борьбе с коронавирусом стали обязательными как в мегаполисах, так и в самых маленьких поселках страны
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики
Срочно: президент озвучил новые меры поддержки семьям с детьми
Вирус угрожает пенсиям?
В Роскачестве предложили замену антисептикам
Популярные темы на «Детях»
А кто следить будет ? И как? 568
Ситуация с коронавирусом. Погадаем на кофейной гуще? 231
Указ Путина о нерабочей неделе 219
Нетактичность зашкаливает 126
Леди
Дарья Мороз показала новую прическу Актриса сделала необычную укладку.
Новости партнеров
Первый излечившийся от коронавируса в РФ поделился опытом
Победивший коронавирус россиянин поделился опытом
Срочно. Удар из Украины
Узнай, чего боится коронавирус, и следуй простым правилам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь