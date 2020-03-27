Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

29% компаний уже оптимизировали фонд оплаты труда — они перевели сотрудников на удаленную работу, уменьшив им зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. 40% компаний намерены пойти на подобные шаги.
В опросе ЦСР участвовали
Как следует из опроса ЦСР, каждая вторая компания хочет сократить число сотрудников примерно на 13%. У 26% компаний уже упала выручка, 44% ожидает ее снижения. 56% компаний опасаются, что ситуация с коронавирусом повлияет на их возможность исполнять обязательства по контрактам. 63% заявили о риске банкротства. 88% компаний хотят налоговых льгот.
Самый высокий уровень неопределенности был выявлен в финансовом секторе, недвижимости, на транспорте и в сфере обрабатывающих производств. Больше всего компании опасаются дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов
В России зарегистрировано 840 зараженных коронавирусом, умерло двое. 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне распространения COVID-19. В частности, правительство планирует субсидировать кредитные ставки малому и среднему бизнесу на выдачу зарплат, а по уже выданным кредитам отложить уплату процентов на полгода.