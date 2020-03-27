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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), на которое ссылается РБК, из-за падения курса рубля и распространения коронавируса COVID-19 каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано533 416+93 024
Скончалось24 082+4 313
Выздоровело122 710+11 250
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

29% компаний уже оптимизировали фонд оплаты труда — они перевели сотрудников на удаленную работу, уменьшив им зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. 40% компаний намерены пойти на подобные шаги.

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В опросе ЦСР участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса разных отраслей.

Как следует из опроса ЦСР, каждая вторая компания хочет сократить число сотрудников примерно на 13%. У 26% компаний уже упала выручка, 44% ожидает ее снижения. 56% компаний опасаются, что ситуация с коронавирусом повлияет на их возможность исполнять обязательства по контрактам. 63% заявили о риске банкротства. 88% компаний хотят налоговых льгот.

Самый высокий уровень неопределенности был выявлен в финансовом секторе, недвижимости, на транспорте и в сфере обрабатывающих производств. Больше всего компании опасаются дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожания импортного сырья, роста производственных затрат и снижения внутреннего спроса. Наибольший оптимизм зафиксирован в секторах энергетики и добычи ресурсов.

В России зарегистрировано 840 зараженных коронавирусом, умерло двое. 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне распространения COVID-19. В частности, правительство планирует субсидировать кредитные ставки малому и среднему бизнесу на выдачу зарплат, а по уже выданным кредитам отложить уплату процентов на полгода.

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