Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
По мнению авторов письма, их поведение вызвано информацией о новом налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей. Так как изначально гражданам не разъяснили порядок и сроки этого нововведения, многие просто не поняли суть, пояснили представители банков. Это может спровоцировать «набег на банки, первые признаки которого уже видны», добавили они.
В среду Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о ряде нововведений
Среди них — введение налога в 13% на доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если их сумма превышает миллион рублей. Поступления в бюджет от этого налога пойдут на поддержку гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.