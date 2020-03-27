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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

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По мнению авторов письма, их поведение вызвано информацией о новом налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей. Так как изначально гражданам не разъяснили порядок и сроки этого нововведения, многие просто не поняли суть, пояснили представители банков. Это может спровоцировать «набег на банки, первые признаки которого уже видны», добавили они.

В среду Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о ряде нововведений из-за пандемии коронавируса в мире. Помимо объявления следующей недели нерабочей, он анонсировал ряд «непростых экономических мер».

Среди них — введение налога в 13% на доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если их сумма превышает миллион рублей. Поступления в бюджет от этого налога пойдут на поддержку гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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