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15:21 (мск), источник: ТАСС

«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» с 1 апреля приостановит все полеты, включая внутренние рейсы, до 31 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

«Победа» первой из всех российских авиакомпаний приняла решение о полной приостановке полетов. Такая мера, по мнению перевозчика, поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Лоукостер “Победа” принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», — говорится в сообщении компании.

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении «Победы»).

Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG.

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