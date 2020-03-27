«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая

«Победа» первой из всех российских авиакомпаний приняла решение о полной приостановке полетов. Такая мера, по мнению перевозчика, поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов.
«Лоукостер “Победа” принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», — говорится в сообщении компании.
«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении «Победы»).
Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing 737 NG.