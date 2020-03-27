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16:57 (мск), источник: Ведомости

Правительство может серьезно ограничить авиаперелеты по России

Росавиация считает, что так можно предотвратить распространение коронавируса.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: Ведомости

Росавиация предлагает правительству с целью предотвратить распространение коронавируса серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близкие к крупным авиакомпаниям.

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В марте правительство постепенно закрывало для полетов все больше международных направлений, а с 27 марта все международные рейсы запрещены за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Но полеты по России не были до сих пор ограничены.

Рассматривается два варианта, продолжает один из собеседников «Ведомостей»: или так ограничить передвижения людей, что спрос на перелеты сам автоматически упадет почти до нуля (например, в США полеты формально разрешены, но спрос упал в 6−7 раз); либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.

На Москву приходится почти 70% из 1036 человек, заразившихся коронавирусом в России. Но регионам уже дано право не принимать рейсы, добавляет собеседник.

Представитель премьера Михаила Мишустина говорит, что в правительстве данный вопрос не обсуждается. «Ведомости» направили запрос в Росавиацию.

Европейские авиакомпании почти полностью прекратили полеты. Но российские авиакомпании продолжали работать благодаря большому внутреннему рынку. Правда, к концу марта спрос и на внутренние перелеты сократился примерно вдвое, по данным Международной ассоциации аэропортов. Внутренние продажи сейчас упали на 60%, говорит сотрудник крупной авиакомпании.

Сегодня лоукостер Победа сообщил, что полностью остановит полеты с 1 апреля до 31 мая.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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