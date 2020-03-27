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17:35 (мск), источник: Ведомости

Доллар и евро прибавили по рублю

Российский рынок вернулся к снижению вслед за нефтью.

ЦБ: $ 77.7325   -0.99 € 85.7389   -0.23 ММВБ: $ 79.0925   +1.62 € 86.8575   +1.45
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок в пятницу вернулся к снижению после трех дней роста. К 16.05 мск индекс Мосбиржи упал на 4,14% к закрытию четверга и достиг 2386,97 пункта. Индекс РТС снизился на 6,35% до 952,47 п.

Доллар к 16.45 мск подорожал на 1,43 руб. до 78,89 руб., евро — на 1,09 коп. до 86,49 руб.

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Котировки нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже снижаются на 6,2% до $24,8 за баррель.

Последние несколько дней рынок поддерживали новости о пакете мер на $2 трлн для стимулирования экономики, который одобрил Сенат, указывает начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. «Но к пятнице эта новость была отыграна, и некоторые участники рынка решили на всякий случай зафиксировать прибыль перед выходными, когда могут выйти новые данные о заболеваемости коронавирусом», — объясняет он.

Меры по поддержке рынков ликвидностью (в частности, политика безлимитного количественного смягчения со стороны ФРС) позволили немного стабилизировать рынки — проблема с продажами активов для высвобождения ликвидности уже не стоит так остро, настаивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Тем не менее общее давление сохраняется, признает он: «В четверг мы видели колоссальный рост количества заявок на получение пособия по безработице в США — за неделю почти 3,3 млн обращений против ожидаемых 0,5−1 млн. Это может быть лишь одним из первых сигналов о том, что провал в крупнейших экономиках мира будет весьма существенным». Масштабы снижения реального сектора до сих пор могут быть не полностью заложены в стоимости активов, так что рассчитывать на более стабильное поведение рынков можно не раньше середины апреля-мая, опасается Покатович.

Во время загрузки произошла ошибка.

На российский рынок в пятницу могут оказывать давление снижающиеся цены на нефть, и кроме того, некоторые инвесторы будут закрывать свои позиции накануне продолжительных выходных, пишут в обзоре аналитики Альфа-банка.

Нефтяной рынок во многом тоже рос благодаря новостям о мерах по поддержке экономики, но сейчас первая позитивная реакция прошла, и участники рынка снова обратили внимание на проблемы со спросом, говорит Заболотнев. Кроме того, стало известно, что Министерство энергетики США отказалось от новых покупок нефти в стратегический резерв страны в ближайшее время, на что также рассчитывали участники рынка, замечает он.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

Анна Третьяк

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