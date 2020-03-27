17:35 (мск), источник: Ведомости
Доллар и евро прибавили по рублю
Российский рынок вернулся к снижению вслед за нефтью.
Российский рынок в пятницу вернулся к снижению после трех дней роста. К 16.05 мск индекс Мосбиржи упал на 4,14% к закрытию четверга и достиг 2386,97 пункта. Индекс РТС снизился на 6,35% до 952,47 п.
Доллар к 16.45 мск подорожал на 1,43 руб. до 78,89 руб., евро — на 1,09 коп. до 86,49 руб.
Котировки нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже снижаются на 6,2% до $24,8 за баррель.
Последние несколько дней рынок поддерживали новости о пакете мер на $2 трлн для стимулирования экономики, который одобрил Сенат, указывает начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. «Но к пятнице эта новость была отыграна, и некоторые участники рынка решили на всякий случай зафиксировать прибыль перед выходными, когда могут выйти новые данные о заболеваемости коронавирусом», — объясняет он.
Меры по поддержке рынков ликвидностью (в частности, политика безлимитного количественного смягчения со стороны ФРС) позволили немного стабилизировать рынки — проблема с продажами активов для высвобождения ликвидности уже не стоит так остро, настаивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Тем не менее общее давление сохраняется, признает он: «В четверг мы видели колоссальный рост количества заявок на получение пособия по безработице в США — за неделю почти 3,3 млн обращений против ожидаемых 0,5−1 млн. Это может быть лишь одним из первых сигналов о том, что провал в крупнейших экономиках мира будет весьма существенным». Масштабы снижения реального сектора до сих пор могут быть не полностью заложены в стоимости активов, так что рассчитывать на более стабильное поведение рынков можно не раньше середины
На российский рынок в пятницу могут оказывать давление снижающиеся цены на нефть, и кроме того, некоторые инвесторы будут закрывать свои позиции накануне продолжительных выходных, пишут в обзоре аналитики
Нефтяной рынок во многом тоже рос благодаря новостям о мерах по поддержке экономики, но сейчас первая позитивная реакция прошла, и участники рынка снова обратили внимание на проблемы со спросом, говорит Заболотнев. Кроме того, стало известно, что Министерство энергетики США отказалось от новых покупок нефти в стратегический резерв страны в ближайшее время, на что также рассчитывали участники рынка, замечает он.
Анна Третьяк