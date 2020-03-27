Украина договорилась с МВФ об увеличении размера программы поддержки

В пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева.
Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения.
«Сейчас мы договорились об увеличении программы… Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов», — заявил Зеленский после заседания фракции «Слуга народа» в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, первый транш может составить два миллиарда долларов в случае подписания новой программы.
При этом, по словам украинского президента, в целом помощь Украине от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР может составить минимум 10 миллиардов долларов. Также, по его словам, ведутся переговоры о помощи с Азербайджаном и ожидается помощь от Канады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими партнерами относительно предоставления Киеву помощи для преодоления последствий борьбы с коронавирусом.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении Киеву финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и надеется на положительный результат в ближайшее время.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
Украинский кабмин ранее из-за угрозы распространения коронавируса ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. Правительство на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля. По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом на Украине достигло 218, пять случаев оказались летальными, четыре человека выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.