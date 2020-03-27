Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
16Умерла Инна Макарова
21:54 (мск), источник: РИА Новости

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера программы поддержки

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения.

«Сейчас мы договорились об увеличении программы… Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов», — заявил Зеленский после заседания фракции «Слуга народа» в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, первый транш может составить два миллиарда долларов в случае подписания новой программы.

При этом, по словам украинского президента, в целом помощь Украине от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР может составить минимум 10 миллиардов долларов. Также, по его словам, ведутся переговоры о помощи с Азербайджаном и ожидается помощь от Канады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими партнерами относительно предоставления Киеву помощи для преодоления последствий борьбы с коронавирусом.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении Киеву финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и надеется на положительный результат в ближайшее время.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
Читайте также
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу сельхозземель

В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Украинский кабмин ранее из-за угрозы распространения коронавируса ввел карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. Правительство на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля. По последним данным минздрава, число зараженных коронавирусом на Украине достигло 218, пять случаев оказались летальными, четыре человека выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Читайте также
МВФ даст Украине кредит в $5,5 млрд
Во время загрузки произошла ошибка.
9 декабря 2019© Ньюстюб
 Николай Дроздов рассказал, как побороть коронавирус
В Минтруде объяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
Италия побила антирекорд с начала эпидемии коронавируса
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом
Доллар и евро прибавили по рублю
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Футурологи рассказали, как коронавирус изменит мир
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Горячие темы на Авто
Бензин подешевел. А у вас? 221
Выступление Путина: не только каникулы 172
УррА, пятница! 164
Ответственность за нарушение карантина. 160
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Популярные темы на «Детях»
Фототема про все, кроме... 630
Ситуация с коронавирусом. Погадаем на кофейной гуще? 358
Свадьба 344
Галопом по Европам.Отвлечемся чуть-чуть:) 129
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь