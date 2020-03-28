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05:17 (мск), источник: ТАСС

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса привела к резкому всплеску спроса на золото и даже образованию его дефицита в свободной продаже в США. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:27 MSK, 28.03
Источник: Reuters

По ее данным, американские инвесторы и банкиры сталкиваются с жестким дефицитом золотых слитков и монет. Дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться. Швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

Согласно публикации, ситуация в США настолько серьезна, что руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Его представитель Аманда Бернье заявила газете, что двор столкнулся в настоящий момент «с беспрецедентным уровням спроса» на золотые слитки. Двор не может удовлетворить возросший спрос, так как часть его сотрудников отправлены по домам для профилактики заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как напоминает газета, золотой резерв США хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот резерв не тратится для сбыта на свободном рынке.

Согласно публикации, обычно деловые люди в США в случае нехватки пополняли запасы золота в Лондоне, где по состоянию на ноябрь прошлого года хранилось более 8,2 тыс. тонн золота общей стоимостью $387,9 млрд. Самая крупная доля приходится на Банк Англии, который сберегает около 400 тыс. золотых слитков, принадлежащих правительству Великобритании, центральным и коммерческим банкам других государств.

Из Лондона в Нью-Йорк золото доставлялось в сейфах на пассажирских самолетах, партиями не более 5 тонн. Ограничение объяснялось высокой стоимостью страховки на случай авиакатастрофы. Однако сейчас международные пассажирские перевозки почти приостановлены из-за последствий коронавируса. Эта же причина привела к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.

На этой неделе фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожали на около 9,0%, до $1 630,60 за тройскую унцию. Это самый высокий показатель за последние семь лет, отмечает газета.

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