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04:56 (мск), источник: РИА Новости

Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.

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Скончалось27 333 +3 280
Выздоровело131 007 +8 804
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:27 MSK, 28.03
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По словам эксперта, более длительная изоляция приведет к «драматическим последствиям». Согласно его прогнозу, каждый месяц ВВП федеративной республики будет падать на три процента, причем из-за кумулятивного эффекта за два месяца снижение этого показателя составит десять процентов, а за три — еще больше.

Райнт выразил мнение, что борьба с коронавирусом должна идти более «щадящими мерами».

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. А тем, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесенные заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться текущие ограничения», — заявил экономист.

Однако он не стал отрицать, что к мнению медиков следует прислушиваться. Тем не менее, считает Райнт, меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а для восстановления хозяйства потребуется много денег и средств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:27 MSK, 28.03
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