В США зафиксировали отрицательные цены на нефть

Трейдинговая компания Mercuria Energy Group в середине марта предлагала за покупку баррели Wyoming Asphalt Sour 19 центов, чтобы уменьшить свои запасы, указывает агентство. «В районах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными», — пояснила Bloomberg консультант консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она подчеркнула, что у Wyoming Asphalt Sour «просто нет покупателей».
Марки Brent и West Texas Intermediate, за ценами которых пристально наблюдают на Уолл-стрит, колеблются выше уровня $20 за баррель, отмечает Bloomberg. Однако на рынках, где продаются и покупаются не фьючерсы, а реальные баррели, продавцы на фоне вводимых из-за коронавируса режимов карантина получают куда меньше, подчеркивает агентство. Опрошенные Bloomberg нефтяные трейдеры считают, что и другие марки вероятно скоро покажут отрицательные цены, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают хранимые объемы сырья.
Некоторые североамериканские марки уже торгуются по цене, близкой к нулю. Канадская Western Select, служащая ориентиром для нефтяной индустрии Канады, в пятницу упала в цене до $4,58. Нефть Southern Green Canyon торгуется по $9,33 за баррель, Oklahoma Sour — за $6,75, а Wyoming Sweet — по $4 за баррель.
Падение нефтяных цен началось после того, как Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи или о продлении действовавшего соглашения. После этого цена резко упала сразу на 30%, с $45 до $31,02 за баррель, а затем продолжила снижение. На этой неделе падение ускорилось после сообщения саудовского Минэнерго о том, что королевство не обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+ и не ведет переговоров о ребалансировке нефтяного рынка.