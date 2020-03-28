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10:35 (мск), источник: Forbes

В США зафиксировали отрицательные цены на нефть

Отдельные американские поставщики нефти начали платить покупателям за то, чтобы те купили у них сырье, пишет Bloomberg. Первой маркой, цена на которую оказалась отрицательной, стала Wyoming Asphalt Sour — нефть, которую в основном используют для производства битума и асфальта.

ЦБ: $ 77.7325   -0.99 € 85.7389   -0.23 ММВБ: $ 78.8200   +1.35 € 87.7350   +2.33
Источник: РИА "Новости"

Трейдинговая компания Mercuria Energy Group в середине марта предлагала за покупку баррели Wyoming Asphalt Sour 19 центов, чтобы уменьшить свои запасы, указывает агентство. «В районах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными», — пояснила Bloomberg консультант консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она подчеркнула, что у Wyoming Asphalt Sour «просто нет покупателей».

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Марки Brent и West Texas Intermediate, за ценами которых пристально наблюдают на Уолл-стрит, колеблются выше уровня $20 за баррель, отмечает Bloomberg. Однако на рынках, где продаются и покупаются не фьючерсы, а реальные баррели, продавцы на фоне вводимых из-за коронавируса режимов карантина получают куда меньше, подчеркивает агентство. Опрошенные Bloomberg нефтяные трейдеры считают, что и другие марки вероятно скоро покажут отрицательные цены, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают хранимые объемы сырья.

Некоторые североамериканские марки уже торгуются по цене, близкой к нулю. Канадская Western Select, служащая ориентиром для нефтяной индустрии Канады, в пятницу упала в цене до $4,58. Нефть Southern Green Canyon торгуется по $9,33 за баррель, Oklahoma Sour — за $6,75, а Wyoming Sweet — по $4 за баррель.

Падение нефтяных цен началось после того, как Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи или о продлении действовавшего соглашения. После этого цена резко упала сразу на 30%, с $45 до $31,02 за баррель, а затем продолжила снижение. На этой неделе падение ускорилось после сообщения саудовского Минэнерго о том, что королевство не обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+ и не ведет переговоров о ребалансировке нефтяного рынка.

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