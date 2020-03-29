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06:53 (мск), источник: РИА Новости

В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ряд поставщиков алкогольной продукции сообщили о росте продаж, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Источник: РИА Новости

Так, отмечает издание, продажи виноторговой компании Alianta Group в этом месяце возросли в среднем на 20 процентов по сравнению с мартом прошлого года. У группы компаний Simple в марте продажи стали выше на 10−20 процентов через винотеки SimpleWine. Компания «Ладога дистрибьюшен» констатирует рост продаж за последнюю неделю на 20−30 процентов по сравнению с первой неделей этого месяца.

Также про рост продаж в денежном выражении сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве выросли на 30 процентов, а по всей России — на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Кроме того, средний чек на алкоголь в столице увеличился на 7 процентов, до 385 рублей, а по стране в целом — на 3 процента, до 280 рублей.

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