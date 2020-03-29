06:53 (мск), источник: РИА Новости
В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ряд поставщиков алкогольной продукции сообщили о росте продаж, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
Так, отмечает издание, продажи виноторговой компании Alianta Group в этом месяце возросли в среднем на 20 процентов по сравнению с мартом прошлого года. У группы компаний Simple в марте продажи стали выше на 10−20 процентов через винотеки SimpleWine. Компания «Ладога дистрибьюшен» констатирует рост продаж за последнюю неделю на 20−30 процентов по сравнению с первой неделей этого месяца.
Также про рост продаж в денежном выражении сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
Кроме того, средний чек на алкоголь в столице увеличился на 7 процентов, до 385 рублей, а по стране в целом — на 3 процента, до 280 рублей.