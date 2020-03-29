Белоусов рассказал о стоимости программы кредитов бизнесу на зарплаты

Власти РФ планируют обеспечить малый и средний бизнес беспроцентными займами на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат.
«Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти», — сказал Белоусов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Белоусов отметил, что программа будет доступна только для малого и среднего бизнеса, для людей, которым «нечем платить зарплату». Первый
«Должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75% — это должна быть практически нулевая ставка. И это должен быть кредит
Банк России сообщал, что направит до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками малого и среднего бизнеса для бесперебойной выплаты зарплат.