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15:17 (мск), источник: РИА Новости

Белоусов рассказал о стоимости программы кредитов бизнесу на зарплаты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар — РИА Новости. Программа кредитования бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам будет очень дорогой для государства, но правительству РФ придется на это пойти, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 29.03
Источник: РИА Новости

Власти РФ планируют обеспечить малый и средний бизнес беспроцентными займами на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат.

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«Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти», — сказал Белоусов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Белоусов отметил, что программа будет доступна только для малого и среднего бизнеса, для людей, которым «нечем платить зарплату». Первый вице-премьер также раскрыл детали будущей формы поддержки бизнеса. По его словам, там не могут быть использованы механизмы, связанные с залогом.

«Должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75% — это должна быть практически нулевая ставка. И это должен быть кредит где-то от 6 до 8 месяцев», — сказал Белоусов. Он добавил, что правительство сейчас работает почти в круглосуточном режиме.

Банк России сообщал, что направит до 150 миллиардов рублей на поддержку кредитования банками малого и среднего бизнеса для бесперебойной выплаты зарплат.

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