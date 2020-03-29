Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка

Подлинность письма агентству подтвердили два источника. Минпромторг также подтвердил, что направил премьеру предложения.
Согласно выдержкам из письма, которые приводит ТАСС, Мантуров предлагает следующие меры поддержки потребительского рынка:
Меры должны помочь предприятиям потребрынка пережить кризис, вызванный коронавирусом, полагает министр. По данным Мантурова, которые приводятся в письме, предприятия общепита, непродовольственной торговли и услуг уже снизили выручку на фоне пандемии на 50−80% в зависимости от региона. По оценкам Минпромторга, сокращено уже минимум 20% персонала. Поэтому указанные меры Мантуров рекомендует принимать экстренно.