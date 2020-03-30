Без работы в эпоху пандемии. Что делать, если уволили или сократили?

Во время обращения к нации президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать соотечественников, оставшихся без работы.
Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
Путин предложил увеличить размер пособия по безработице с 8 тысяч рублей до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12130 рублей.
Что делать, если работодатель хочет уволить, и как действовать, если попал под сокращение? На эти вопросы по просьбе АиФ.ru ответила эксперт проекта министерства финансов России по повышению уровня финансовой грамотности, юрист Лолла Кириллова.
Не поддаваться на провокации работодателя
Не пишите заявление об увольнении по собственному желанию, даже если вас просят. Пусть увольняют в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата.
Запомните: в увольнении по собственному желанию инициатором может быть только сотрудник. В противном случае это будет желание не работника, а работодателя. Подобные просьбы со стороны начальства являются незаконными.
Вот что можно сделать в такой ситуации:
- продолжать работать дальше, как ни в чем не бывало;
- обратиться в контролирующие органы с жалобой на работодателя;
- предложить работодателю расстаться по соглашению сторон с выплатой определенной суммы (один, два или три оклада).
Если ваш руководитель угрожает, пытаясь добиться увольнения, его поведение является законным поводом для обращения в трудовую инспекцию, в суд и прокуратуру.
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На биржу труда
Если вы попали под сокращение, обратитесь в службу занятости. Вам понадобятся паспорт РФ, трудовая книжка, документы об образовании и квалификации, справка с последнего места работы о среднем заработке за последние три месяца. Военный билет, если есть.
Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их безработными.
Согласно Трудовому кодексу (статья 178), при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата за уволенным работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Пособие начисляется в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель.
При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным по сокращению.
Нужно учитывать, что отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы (не может быть предложена одна и та же работа дважды), включая работы временного характера, могут утратить этот статус.
В первые три месяца стоящие на бирже граждане получают деньги в размере 75% от их среднемесячного дохода, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы. В последующие три месяца — в размере 60% указанного заработка. В дальнейшем — в размере 45%. При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице в размере 8000 рублей и ниже минимальной — 1500 рублей.
Что это значит? Какая бы зарплата ни была у человека в последние месяцы работы, максимальная планка пособия все равно составит 8000 рублей в месяц, а если он предпенсионного возраста, то установленная максимальная величина пособия по безработице — 11 280 рублей. Даже если зарплата у него была 120 000 рублей.
И последнее, безработными не признаются люди, которые являются учредителями и/или участниками организаций, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций.