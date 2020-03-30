01:20 (мск), источник: РИА Новости
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в малых и средних городах России зафиксированы в
Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. В прошедшем году, согласно официальной статистике, зарплаты в России росли достаточно неплохо, даже несмотря на замедление роста экономики и снижение инфляции.
Номинальная средняя зарплата по полному кругу организаций в 2019 году, согласно данным Росстата, увеличилась на 9%, что является вторым лучшим результатом за последние 5 лет. В реальном выражении (рост за вычетом инфляции) ситуация еще лучше — прирост в 2019 году (+2,9%), оказался вторым лучшим результатом за 6 лет, уступая лишь росту в 2018 году.
Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в 2019 году по полному кругу организаций в России составила 41,3 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом ситуация с уровнем зарплат очень сильно отличается от региона к региону.
Эксперты отмечают, что в целом проблема расслоения в уровне трудовых доходов в России является достаточно острой, но не уникальной в мировом масштабе. При этом разница в зарплатах наблюдается не только между различными регионами, но и внутри регионов, в частности между крупными городами и провинцией.
Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели второе ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2018 и 2019 годы. Они приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2019 года.
Согласно исследованию РИА Рейтинг, зарплаты (за вычетом НДФЛ) в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в 6 регионах из проанализированных 81 субъектов РФ провинциальные зарплаты оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов.
В Тюменской и Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской и Еврейской автономной области не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату. Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно «экономические центры» в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями.
В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты почти на 15% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. Согласно расчетам РИА Новости, чистая средняя зарплата в провинции в России в 2019 году составила 39,6 тысяч рублей в месяц, что на 7,5% больше, чем в 2018 году. Таким образом, рост зарплаты в прошедшем году в малых и средних населенных пунктах ниже, чем в России в целом, то есть отставание провинции в зарплатах от крупных городов за год увеличилось.
Кроме того, эксперты отмечают, что есть регионы, где зарплаты в провинции намного меньше, чем в крупных городах.
Еще в 15 регионах зарплаты на периферии составляют менее 75% от зарплат в столицах и крупных городах регионов.
Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы.
Вторую строчку заняла Тюменская область, с результатом 4,81 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположилась Магаданская область с результатом 4,79 стандартных наборов на среднюю зарплату и абсолютным значением 93 тысячи рублей, четвертым стал Ненецкий автономный округ с результатом 4,75 и абсолютным значением 83,3 тысячи рублей.
Сахалинская область с результатом 4,51 стандартных потребительских наборов на среднюю зарплату и абсолютным значением 74,6 тысяч рублей заняла пятую строчку рейтинга.
Работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.
Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высокими зарплатами в некрупных городах — это Амурская область, которая заняла 10-е место в текущем рейтинге с результатом 51 тысяча рублей в месяц или 3,5 потребительских набора на среднюю зарплату. Скорее всего, тут играют роль две очень крупные стройки.
В целом медианное значение соотношение средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2019 года на уровне 2,3, а в 2018 году было 2,0.
Внизу рейтинга у регионов отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 1,6−1,7. В целом у четырех регионов России это соотношение в 2019 году было менее 1,7, хотя в 2018 году таких было 13 регионов. Таким образом, провинция в небогатых регионах тоже демонстрирует рост, и можно сказать, что этот рост даже является относительно неплохим.
Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.