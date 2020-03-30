04:35 (мск), источник: Интерфакс
В России часть ресторанов переходит на доставку, часть — закрылась
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Как заведения общественного питания планируют «выживать» в нерабочую неделю.
Рестораторы, чей бизнес уже пострадал в марте
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
В соответствии с указом мэра Москвы, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, рестораны и кафе. Аналогичные ограничения начали вводить власти других субъектов РФ.
В пятницу
«Сейчас пока сложно оценить тот масштаб, который нанес кризис. Но то, что компания с учетом периода спада и восстановления после кризиса лишится выручки за несколько месяцев, это факт», — сказала «Интерфаксу» президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Маргарита Костеева. «Росинтер» («IL Патио», «Планета суши», «Шикари», «Американский бар и гриль») — единственная российская публичная компания в ресторанной отрасли.
Мы, как и вся ресторанная отрасль, закроем рестораны для посетителей в соответствии с распоряжениями органов власти Москвы и регионов. При этом только около 30% наших ресторанов в Москве будут готовить заказы на доставку и навынос с 28 марта по 5 апреля.
Сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s и KFC объявили, что перейдут на обслуживание заказов на вынос и доставку. «С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов», — говорится в сообщении McDonald’s.
«KFC скорректирует дальнейшую работу ресторанов по всей сети в строгом соответствии с указами президента РФ Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и распоряжениями региональных властей, которые мы постоянно отслеживаем. В частности, рестораны KFC в Москве будут работать только в формате навынос и на доставку», — сообщили «Интерфаксу» в
Сеть кофеен Cofix приняла решение на время закрыть все свои точки. «С 28 марта по 5 апреля будут закрыты все кофейни сети Cofix, включая точки, оборудованные окнами выдачи заказов “на вынос”. Решение закрыть все точки без исключения было принято, потому что мы заботимся о здоровье сотрудников, и для того, чтобы еще раз показать нашим гостям, как важно в ближайшие дни оставаться дома. Если ситуация улучшится, мы рассмотрим возможность открыть кофейни в формате to go. Сейчас мы сосредотачиваем все свои усилия на запуске услуги доставки», — сказал генеральный директор ООО «Урбан Кофикс Раша» Блажей Бернард Райсс.
Ginza Project Moscow (DIDI, Jamie`s Italian, «Куршевель», «Мари Vanna», Paul, Obedbufet, Sixty, «Эларджи» и др.) временно полностью закроет часть ресторанов. «Согласно указу мэра Москвы, мы обязаны с 28 марта по 5 апреля временно приостановить работу наших ресторанов на прием посетителей в залах. В этот период некоторые заведения будут закрыты полностью, а некоторые продолжат работу в формате на вынос, также будет работать доставка», — сообщил партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.
До 6 апреля часть кофеен «Шоколадница» в Москве и области будет работать только для заказов «на вынос», обслуживания в зале не будет. «В этих кофейнях
Гастропространства также ограничивают работу. «Центральный рынок» в Москве будет закрыт и перейдет на бесконтактное обслуживание клиентов в режиме доставки, сообщили в компании. Фудмолл «Москва Депо» будет недоступен для посетителей, за исключением зоны рынка фермерских продуктов. Сервис доставки из корнеров «Депо» также продолжит работать.
Часть кондитерских Kuzina будут работать в режиме доставки, сообщила управляющий партнер сети Евгения Головкова.
Ресторанный холдинг Tigrus (около 30 ресторанов пяти концепций: «Остерия Марио», грузинское бистро «Швили», Bar BQ Cafe, кофейня ZEST и бистро Pizzeria Mariо) закроет свои рестораны, но они будут работать «на вынос» и доставку, там, где торговые центры полностью не закроют.
Я вижу только один способ решения проблемы с вирусом — это полный карантин, и чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее мы сможем выйти из сложившейся ситуации.
«К большому сожалению, другого сценария или выбора просто не существует. Я поддерживаю все предлагаемые государством меры предосторожности, такие как дезинфекция и редкая рассадка в ресторане. Но тем не менее, я считаю их недостаточными, и, скорее всего, закроются все заведения, не только рестораны. Но, чем быстрее мы примем такое решение, тем будет лучше», — считает основатель Tigrus Хенрик Винтер.
Это будет очень сильный удар по всему бизнесу, но удар в любом случае будет. К сожалению, у нас нет выбора.
«Для московских ресторанов ситуация становится все более критичной с каждым днем. Если еще в первой половине марта в ресторанах Ginza Project Moscow за счет широкого предложения мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, то за последнюю неделю выручка наших заведений резко сократилась —
По словам представителя кондитерских Kuzina, общий трафик сети упал на 16,5%. «Но в спальных районах в кондитерских у дома мы наблюдаем стабильный спрос и
Переключение на доставку проблемы не решит, считают в «Росинтере».
Общая экономическая ситуация заставляет людей переходить в режим экономии. Доставка будет работать, и будет особенно актуальной для тех компаний, в которых хорошо развиты собственные службы доставки, но то, что она может хоть
как-топомочь бизнесу — это миф. Сейчас доходы от доставки не покрывают даже минимальные затраты, которые несут рестораторы.
По ее словам, падение трафика в отдельных ресторанах «Росинтера» достигало 90%.
«Есть общий тренд, который показывает очень сильное падение гостевого трафика в сфере общественного питания и, как результат, падение выручки. “Росинтер” работает на огромной территории — в столице и регионах России, есть рестораны в транспортных узлах, есть рестораны, расположенные в торговых центрах и в уличных локациях. Везде ситуация разная, и она меняется постоянно. В зависимости от локации и региона в марте мы наблюдали падение трафика от 40% до 90%. Как результат — стремительное падение выручки по всей отрасли, а со следующей недели рестораны вообще перестанут получать доход (за исключением доставки), при этом продолжат нести обязательства, в том числе по заработной плате, аренде, налогам и прочему», — сказала она.
«Что касается потерь, то за неделю простоя сеть Cofix только по выручке недополучит 120 млн рублей. Кроме того, будут потери, связанные с оплатой труда сотрудников, которых в Cofix сейчас насчитывается 1,25 тыс. человек, но мы уже начали сокращать команду головного офиса. Огромный удар по владельцам кофеен, представителям малого и среднего бизнеса, нанесет оплата аренды помещений, учитывая тот факт, что многие арендодатели, несмотря на ситуацию, категорически отказываются идти навстречу и изменить условия договоров на время
На арендодателей жалуется и «Росинтер».
Многие партнеры идут на снижение арендной платы, но есть и те, кто пытается извлечь выгоду из ситуации. Надо понимать, что выжить можно только вместе, а для этого нужно идти на уступки и уметь договариваться.
Основная финансовая нагрузка приходится на арендные платежи и зарплату сотрудников. «Работа исключительно на доставке не позволяет покрыть даже часть из них. Для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка властей», — считает глава Ginza Project Moscow.
Одной из действенных мер господдержки может стать субсидирование банков с целью реструктуризации долгов компаний, пострадавших от кризиса. «Это станет очень серьезной поддержкой в период восстановления, позволит спасти бизнес, восстановиться и продолжить выполнение всех взятых на себя обязательств. Также государство на период кризиса должно иметь механизм контроля и регулировать взаимоотношения между участниками рынка, что особенно важно в отношении аренды», — сказала Костеева.
Основной владелец и основатель «Росинтера» Ростислав
«Важно учитывать, что после завершения кризиса будет длительный период восстановления.
Это взаимосвязанные меры, так как поддержка населения через пособия и социальную помощь позволит не допустить массовую череду банкротств компаний. Поэтому сейчас нужны срочные меры по поддержке населения и бизнеса на период кризиса, а затем комплекс дополнительных мер на период восстановления экономики.