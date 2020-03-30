Ритейлеры ушли в самоизоляцию

Крупные российские ритейлеры и онлайн-игроки согласовали между собой правила работы в условиях пандемии COVID-19. Теперь будет действовать не только бесконтактная оплата, но и такая же курьерская доставка. Помимо всех торговых залов закроются и примерочные, которые есть у онлайн-ритейлеров.
О новых правилах «Ъ» рассказали в пресс-службе Wildberries. В пресс-службе группы «М. Видео-Эльдорадо», а также Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) подтвердили информацию о соглашении. Компании договорились между собой закрыть торговые залы в магазинах, расположенных по всей России, запретить прием наличных средств и выдавать только предоплаченные заказы. К соглашению присоединились Wildberries, группа «М. Видео-Эльдорадо», Ozon, Lamoda, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, Boxberry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и «Эконика». Идею также поддержала французская Leroy Merlin, не закрывая торговые залы.
«Мы обеспечиваем бесконтактную курьерскую доставку и бесконтактную выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады (dark stores), если иное не определено локальными нормативными актами, торговый зал при этом закрыт», — комментируют в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».
Из текста соглашения следует:
За соблюдением правил согласились следить в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
«Следующим шагом, по нашему мнению, должен стать более активный переход в онлайн игроков фуд-сектора — продуктовых магазинов, в которых люди проводят много времени, выбирая товар», — рассказали в пресс-службе Wildberries. По словам источника «Ъ» из числа участников соглашения, сложнее всего было договориться о формате предоплаты товаров: fashion-ритейлерам пришлось отказаться от большей части заказов.