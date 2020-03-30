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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Ритейлеры ушли в самоизоляцию

И приняли консолидированное решение закрыть торговые залы по всей стране.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 30.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупные российские ритейлеры и онлайн-игроки согласовали между собой правила работы в условиях пандемии COVID-19. Теперь будет действовать не только бесконтактная оплата, но и такая же курьерская доставка. Помимо всех торговых залов закроются и примерочные, которые есть у онлайн-ритейлеров.

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О новых правилах «Ъ» рассказали в пресс-службе Wildberries. В пресс-службе группы «М. Видео-Эльдорадо», а также Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) подтвердили информацию о соглашении. Компании договорились между собой закрыть торговые залы в магазинах, расположенных по всей России, запретить прием наличных средств и выдавать только предоплаченные заказы. К соглашению присоединились Wildberries, группа «М. Видео-Эльдорадо», Ozon, Lamoda, «Ситилинк», «Связной», DPD, ПЭК, Boxberry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito и «Эконика». Идею также поддержала французская Leroy Merlin, не закрывая торговые залы.

«Мы обеспечиваем бесконтактную курьерскую доставку и бесконтактную выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады (dark stores), если иное не определено локальными нормативными актами, торговый зал при этом закрыт», — комментируют в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».

Из текста соглашения следует:

  • в пунктах приема выдачи заказов и магазинах должно присутствовать не более одного покупателя;
  • fashion-игроки должны будут закрыть примерочные;
  • всему персоналу предписали пользоваться масками и защитными перчатками;
  • выдавать заказы только в бесконтактном формате;
  • установить во всех точках санитайзеры.

За соблюдением правил согласились следить в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Следующим шагом, по нашему мнению, должен стать более активный переход в онлайн игроков фуд-сектора — продуктовых магазинов, в которых люди проводят много времени, выбирая товар», — рассказали в пресс-службе Wildberries. По словам источника «Ъ» из числа участников соглашения, сложнее всего было договориться о формате предоплаты товаров: fashion-ритейлерам пришлось отказаться от большей части заказов.

Никита Щуренков

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Источник:©Аргументы и факты
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