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13:51 (мск), источник: ТАСС

В Минтрансе заявили о решении сократить количество авиарейсов для возвращения россиян

Такая мера нужна, чтобы по прилету каждому пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
Источник: april_kim/СС0

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих на брифинге по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», — сказал он.

По его словам, такая мера нужна, чтобы по прилету каждому пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса.

На настоящий момент из-за рубежа в РФ вернулось 150 тысяч граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
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