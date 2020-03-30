В Минтрансе заявили о решении сократить количество авиарейсов для возвращения россиян

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих на брифинге по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», — сказал он.
По его словам, такая мера нужна, чтобы по прилету каждому пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии нового коронавируса.
На настоящий момент из-за рубежа в РФ вернулось 150 тысяч граждан.