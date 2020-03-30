Эксперты рассказали, какие товары скупали россияне перед карантином

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спрос на средства для дезинфекции вырос в пять раз, на тушенку и соль — в четыре раза перед переходом россиян на режим самоизоляции и введением ряда мер по борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом говорится в исследовании аналитической компании GfK, которая еженедельно отслеживает динамику спроса на товары повседневного спроса (FMCG), включая лекарства, на основе индикативных данных потребительской панели.
«Самыми быстрорастущими категориями на рынке FMCG в предкарантинный период были средства для дезинфекции, тушенка и соль. Спрос на дезинфицирующие средства для рук вырос в период исследования почти в 5 раз (рост на +393%). В четыре раза больше закуплено мясных консервов (рост на +305%) и соли (почти в четыре раза или на 281%)», — отмечается в исследовании.
Рекорды также были поставлены в категориях бытовой химии, которые, по данным экспертов, едва ли могли похвастаться динамичным ростом покупок в докоронавирусные времена. Двузначными темпами росли продажи отбеливателей, средств для мытья посуды, стиральных порошков и ополаскивателей для тканей. «Возможно, россияне вдруг вспомнили про дезинфицирующий эффект старого доброго хозяйственного мыла, а может, потому, что категория доступна по цене, но спрос на хозяйственное мыло вырос в два раза (на 12-й неделе 2020 года по сравнению с 9-й неделей 2020 года)», — отмечают аналитики.
«Россияне запасались впрок водкой и лекарствами. Рост покупок лекарств по сравнению с нормальным периодом составил 61% (в натуральном объеме). А водки купили на 57% больше, чем на 9-й неделе. При этом водка стала едва ли не единственной категорией среди алкогольного ассортимента, где была отмечена такая высокая динамика. Вполне возможно, что в текущих обстоятельствах этот продукт может использоваться и для целей дезинфекции», — отмечают аналитики.
Исследование основано на индикативных еженедельных данных потребительской панели GfK Rus за 12-ю неделю 2020 года (