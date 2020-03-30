15:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Цена российской нефти Urals упала до минимума за 21 год
В ходе торгов 30 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в
Argus — международное агентство, которое отслеживает цены на энергоресурсы и издает информационные бюллетени о сырьевых рынках.
По оценке агентства, спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности
Отметим, что стоимость нефти марки Brent опустилась на 9,5% — до $22,8 за баррель, WTI снижается на 6,6% — до $20,18 за баррель. С начала марта цены на нефть упали почти в два раза. Одной из основных причин стал отказ от сделки ОПЕК+, а также наращивание добычи Саудовской Аравией.