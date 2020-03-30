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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена российской нефти Urals упала до минимума за 21 год

В ходе торгов 30 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $16,2 за баррель, сообщает Argus media. Отмечается, что это минимальный уровень с июня 1999 года. За неделю российский сорт подешевел на $5,51 за баррель.

Источник: РИА "Новости"

Argus — международное агентство, которое отслеживает цены на энергоресурсы и издает информационные бюллетени о сырьевых рынках.

Скидка на Urals выросла на $1,25 за баррель — до $4,75. Это максимальный показатель с июня 2008 года.

По оценке агентства, спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что стоимость нефти марки Brent опустилась на 9,5% — до $22,8 за баррель, WTI снижается на 6,6% — до $20,18 за баррель. С начала марта цены на нефть упали почти в два раза. Одной из основных причин стал отказ от сделки ОПЕК+, а также наращивание добычи Саудовской Аравией.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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