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20:26 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне продолжили трудиться, несмотря на нерабочую неделю

Несмотря на то, что президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, большинство россиян всё равно вышло на работу. Помимо тех, кто ходить на службу должен в обязательном порядке, рабочий режим сохраняют бухгалтера и работники IT-сферы. А из тех, кто всё же может себе позволить выходной, далеко не все вернутся на работу после снятия ограничений.

Источник: Reuters

Сервис HeadHunter провёл опрос своих пользователей о том, продолжат ли они выполнять свои рабочие обязанности на объявленной нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Выяснилось, что 64%россиян вовсе не обрадовались законным оплачиваемым выходным и предпочли поработать сейчас, чтобы не лишиться работы потом.

В Кремле пояснили, что не против, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно. В итоге большая часть россиян решила, что нерабочая неделя у них остаётся рабочей. Остальные не смогут продолжить трудиться по разным причинам: одних работодатели отправили отдыхать, другие уже попали под сокращение из-за кризиса.

Кто на работу, кто на диван

Их тех респондентов, кто подтвердил выход на работу, лишь 20% относятся к сферам и производствам, на которые не распространяются ограничения. Это работники продовольственного ретейла, аптеки, непрерывного производства и критически важных инфраструктур.

  • Ещё 25%заявили, что работать в обычном режиме их призвало руководство. Чаще всего оставляют на посту сотрудников IT-сектора (29%) и бухгалтеров (35%).
  • 11%опрошенных руководство предоставило выбор: работать или нет. Несмотря на то, что зарплата сохранялась в обоих случаях, не работать после такой постановки вопроса выбрали лишь 2%.
  • 8% заявили, что работают на себя, а потому позволить себе отдохнуть не смогут. Такой позиции придерживаются многие предприниматели, фрилансеры и самозанятые.

Однако были и те, кто всё же смог позволить себе отдохнуть на этой неделе:

  • 16% опрошенных освободили от работы с сохранением зарплаты, как и поручил президент. Выше всего доля таких сотрудников в производственных отраслях (27%).
  • 8% респондентов отправили домой без сохранения зарплаты. Больше всего таких работников оказалось в сфере продаж (11%) и среди начинающих специалистов (13%).
  • А 10% сообщили, что уже остались без работы из-за сокращения или банкротства работодателя. Выше всего доля в Москве и Санкт-Петербурге (10% и 11%).

Тем временем в большинстве регионов России уже ограничили работу непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, а дома отдыха закроют свои двери для новых посетителей до 1 июня. Многие бизнесы рискуют не открыться после снятия режима обязательной изоляции граждан, который вслед за Москвой и Подмосковьем с 30 марта ввели в ряде российских областей. Каждая неделя такого простоя будет стоить экономике России триллионы, подсчитали эксперты. Для москвичей, которые в результате этого кризиса потеряют работу, уже пообещали выплаты по безработице в районе 20 000 рублей.

Артур Иванов

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