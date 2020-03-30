Россияне продолжили трудиться, несмотря на нерабочую неделю

Сервис HeadHunter провёл опрос своих пользователей о том, продолжат ли они выполнять свои рабочие обязанности на объявленной нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Выяснилось, что 64%россиян вовсе не обрадовались законным оплачиваемым выходным и предпочли поработать сейчас, чтобы не лишиться работы потом.
В Кремле пояснили, что не против, чтобы россияне продолжили работать и учиться дистанционно. В итоге большая часть россиян решила, что нерабочая неделя у них остаётся рабочей. Остальные не смогут продолжить трудиться по разным причинам: одних работодатели отправили отдыхать, другие уже попали под сокращение из-за кризиса.
Их тех респондентов, кто подтвердил выход на работу, лишь 20% относятся к сферам и производствам, на которые не распространяются ограничения. Это работники продовольственного ретейла, аптеки, непрерывного производства и критически важных инфраструктур.
Однако были и те, кто всё же смог позволить себе отдохнуть на этой неделе:
Тем временем в большинстве регионов России уже ограничили работу непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, а дома отдыха закроют свои двери для новых посетителей до 1 июня. Многие бизнесы рискуют не открыться после снятия режима обязательной изоляции граждан, который вслед за Москвой и Подмосковьем с 30 марта ввели в ряде российских областей. Каждая неделя такого простоя будет стоить экономике России триллионы, подсчитали эксперты. Для москвичей, которые в результате этого кризиса потеряют работу, уже пообещали выплаты по безработице в районе 20 000 рублей.