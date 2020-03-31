00:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вкладчики снимают валюту
Доллары взяли курс на рубли.
В феврале, когда началась первая волна ослабления рубля, валютные вкладчики расценили это как шанс зафиксировать свой доход. За месяц объем средств на валютных счетах сократился: россияне сняли почти $2 млрд со своих валютных накоплений. За март доход от переоценки вырос сильнее, при этом часть конвертированных средств уже направлялась на фондовый рынок на фоне падения котировок.
Согласно отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, за февраль объем средств на валютных вкладах в российских банках сократился почти на $2 млрд. Отток пришелся на большинство крупных российских банков. Так, население вывело из Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка по $300−360 млн. Из менее крупных банков (СМП-банка, «ФК Открытие», Альфа-банка) оттоки с валютных вкладов составили $120−200 млн.
Отток в $2 млрд не столь значителен, это примерно 2% от объема всех валютных депозитов. Осенью 2018 года на фоне опасений по поводу возможной принудительной конвертации валютных вкладов в рубли только из Сбербанка граждане за месяц вывели свыше $1 млрд (см. «Ъ» от 6 октября 2018 года). Но сокращение валютных вложений в феврале ускорилось: за январь объем вкладов сократился всего на $0,6 млрд.
Ситуация в феврале могла отражать начало снятия с депозитов валюты той частью вкладчиков, которых одновременно отпугивали низкие ставки по вкладам и начавшаяся волатильность на мировых рынках, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Проще говоря,
В основном люди продавали валюту на высоких курсах и размещали эти средства в рублях, комментируют в банке «ФК Открытие» рыночный тренд на сокращение валютных вкладов.
Банковские вкладчики могли обменивать не только безналичную, но и наличную валюту на фоне падения рубля, чтобы зафиксировать доход, и переводили ее на рублевые счета, допускает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, рост средств на счетах населения, в том числе текущих, традиционен для февраля, однако в конце этой зимы прирост средств был сильнее, чем сезонный прирост в этом месяце, например, в 2016—2018 годах, отмечает он. По данным отчетности банков, объем вложений физических лиц на рублевые счета в феврале 2020 года вырос почти на 390 млрд руб. и достиг 29,7 трлн руб. «В марте мы можем увидеть еще больший объем конвертации валютных средств в рубли: курса, когда доллар стоит более 70 руб., не было уже давно, и сразу после мартовских праздников наверняка был ажиотаж», — отмечает Евгений Надоршин. По итогам февраля на валютные вклады приходилось $93,2 млрд.
От вкладов в евро банки активно уходили в прошлом году. В марте этого года ряд банков либо объявили об отказе принимать долларовые депозиты (Райффайзенбанк), либо резко снизили по ним ставки (Ситибанк, Росбанк, ВТБ). С учетом этой тенденции клиенты все менее активно размещают на них свои средства, отдавая предпочтение рублевым депозитам, где ставки значительно выше, указывают в ВТБ. В начале 2020 года средневзвешенная ставка по долларовым вкладам составляла символические 0,15−1,16% в зависимости от срока привлечения.
Несмотря на то что ставка по валютным вкладам снизилась в марте, доход от переоценки увеличился, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. «Паттерн февраля показывает, что
Ольга Шерункова