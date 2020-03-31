00:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Европейский бензин приедет в Россию
Рынок может залить импортным топливом.
Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы. Первым о возможности подобного сценария написало Reuters. По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6−8 тыс. руб. за тонну. При этом бензины на бирже СПбМТСБ продолжают дешеветь: стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 30 марта на 3% и 4%, до 41,5 тыс. руб. и 43 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом, по расчетам Reuters, с учетом ввозной пошлины в 5%, текущего курса рубля, акциза и НДС импортный бензин в европейской части РФ будет стоить 37 тыс. руб. за тонну.
В российских нефтекомпаниях и Минэнерго не ответили «Ъ».
Причина проблемы — в демпферной составляющей обратного акциза на нефть. Демпфер был придуман, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на стоимость топлива в РФ: при высоких ценах на нефть бюджет компенсировал нефтяникам потери от продажи топлива внутри страны по сравнению с экспортом, а при низких ценах, как сейчас, наоборот, нефтяники платят в бюджет. Эти налоговые издержки нефтекомпании закладывают в будущие цены для потребителей, за счет чего и возникает премия для импорта, согласен Сергей Ежов из Vygon Consulting.
По его мнению, если правительство не примет срочных мер, импорт неизбежен. В текущих котировках премия от поставок на внутренний рынок импортного бензина превышает 15 тыс. руб. за тонну, по дизтопливу — до 10 тыс. руб. на тонну. А поскольку величина демпфера, согласно формуле, никак не зависит от текущих цен внутреннего рынка, то если нефтекомпании решат снизить цены, чтобы быть более конкурентными, то лишь увеличат свои убытки, замечает эксперт.
Сергей Ежов подчеркивает, что демпфер был рассчитан на другой диапазон цен на нефть и должен быть скорректирован. Однако в Минфине «Ъ» заявили, что сейчас не рассматривают корректировку демпфера.
Ситуация выглядит фантастической — такое наблюдалось лишь в далекие 1990-е годы, когда в России не хватало бензина собственного производства, отмечает Иван Хомутов из «Петромаркета». Хотя экономически импорт топлива становится безусловно выгодным, эксперт видит ряд препятствий. Так, если в европейской части РФ есть существенные логистические ограничения на импорт топлива, то в азиатской части такой инфраструктуры практически нет.
Наиболее реалистичным в этом смысле выглядит вариант ввоза продуктов с НПЗ Белоруссии, согласен Иван Хомутов. «Естественно, это очень плохой сценарий для российских НПЗ — они и так потеряют рынок
Дмитрий Козлов