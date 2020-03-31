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06:23 (мск), источник: Интерфакс

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Российская Федерация в лице Росимущества учредила компанию «Росзарубежнефть», следует из данных ЕГРЮЛ.

Источник: Reuters

АО зарегистрировано в Москве 28 марта — в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у «Роснефти» активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

У «Росзарубежнефти» гигантский для новой компании уставный капитал — 322 млрд 752,01 млн рублей. Если предположить, что он оплачен акциями «Роснефти», и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы НК, то в оценку была заложена стоимость 1 акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на «Московской бирже» в пятницу составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке — 379,6 руб.).

В «Роснефти» не ответили на запрос «Интерфакса».

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Гендиректор новой компании — Николай Александрович Рыбчук. До сих пор упоминаний о нем в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» не было. Его полный тезка — член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве.

НК «Роснефть» реализовывала совместно с венесуэльской PDVSA пять upstream-проектов: Petromonagas S.A. (доля «Роснефти» — 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Добыча нефти по проектам «Роснефти» в Венесуэле в 2018 году выросла на 7% и составила 8,63 млн тонн, из них доля компании составляет 2,7 млн тонн. Кроме того, «Роснефть» являлась оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы — Патао и Мехильонес.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится под американскими санкциями. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью структуру «Роснефти» — Rosneft Trading, а 12 марта еще одну — TNK Trading International.

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Между тем «Роснефть» неоднократно заявляла, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров.

На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед компанией составляла $2,3 млрд, в третьем квартале PDVSA снизила долг перед НК до $800 млн.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» на 1 марта являлись государственное АО «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments — 18,93%, Glencore — 0,57%. «Роснефть» не комментирует вопрос, сократилась ли доля «Роснефтегаза» в компании по итогам сделки с правительством.

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