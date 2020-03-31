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02:50 (мск), источник: Ведомости

Как россияне будут платить налог с процентов по вкладам и облигациям

В понедельник вечером на сайте Госдумы был опубликован законопроект, проясняющий новый порядок налогообложения доходов по вкладам и счетам граждан, а также купонов от принадлежащих им облигаций.

Источник: Reuters

О том, что налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) с вкладов и облигаций будет взиматься по-новому, сообщил президент Владимир Путин во время обращения к населению в связи с пандемией коронавируса на прошлой неделе. Он предложил обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше одного миллиона рублей, но как именно будет рассчитываться налоговая база, не уточнил. Президент поручил правительству подготовить соответствующую законодательную базу до 20 апреля.

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Предложения президента оформлены в виде поправок к ранее принятому в первом чтении другому законопроекту, который будет вынесен на второе чтение во вторник, 31 марта. Согласно новой версии законопроекта, внесенной группой депутатов во главе с председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, НДФЛ по ставке 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и счетам в российских банках гражданина, которая превышает доход в размере ключевой ставки с 1 млн рублей. При нынешней ключевой ставке (6% годовых) налогом будут облагаться доходы от вкладов, превышающие 60 000 руб. в год, следует из текста законопроекта.

При этом в налоговой базе не будут учитываться проценты по рублевым вкладам (остаткам на счетах), если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых. Таким образом из-под налога выведено большинство текущих и карточных счетов, вкладов до востребования.

Если доход по вкладу номинирован в валюте, он будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода, говорится в законопроекте.

Банки будут обязаны не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, предоставлять в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о выплаченных в этот период каждому клиенту-физлицу процентах по вкладам. Налоговая служба, в свою очередь, будет на основе этих сведений рассчитывать сумму налога к уплате и рассылать вкладчикам уведомления, нужно будет оплатить его не позднее 1 декабря.

Налогообложение купонного дохода

В законопроекте изменен порядок налогообложения купонов по облигациям. Сейчас налог по ставке 13% взимается с дохода по корпоративным облигациям, если они были выпущены до 1 января 2017 г. Купоны ОФЗ и муниципальных облигаций НДФЛ не облагаются. Купоны корпоративных бумаг, выпущенных после 1 января 2017 г., облагаются НДФЛ по ставке 35%, если ставка купона превышает ключевую ставку, увеличенную на 5% годовых.

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Авторы законопроекта предлагают отменить эти льготы и облагать налогом купоны корпоративных облигации независимо от даты их выпуска, а также по государственным и муниципальным облигациям по ставке 13% в полном объеме.

«Из текста законопроекта следует, что проценты по обращающимся на организованном рынке корпоративным облигациям, а также по государственным и муниципальным облигациям, попадают в общую налоговую базу, причем независимо от суммы инвестиций», — поясняет президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его мнению, это может снизить привлекательность облигаций для частных инвесторов. Из-за снижения купонного дохода за счет налога и освобождения от налога части процентов вклады опять получат преимущество, пусть и не такое как раньше, опасается он.

Согласно тексту законопроекта, поправки должны вступить в силу с 1 января 2021 г. и будут применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с этой даты. В таком случае платить налог с вкладов гражданам придется лишь 2022 году.

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