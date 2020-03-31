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09:42 (мск), источник: Ведомости

Эксперты оценили потери банков от реструктуризаций кредитов

Без компенсации недополученных процентов они могут лишиться до 1 трлн рублей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:56 MSK, 31.03
Источник: РИА "Новости"

Поручения президента Владимира Путина предоставить пострадавшим от коронавируса компаниям и гражданам льготные условия по кредитам обойдутся банкам недешево: послабления ЦБ по таким кредитам хоть и помогут, но от убытков не уберегут.

10 трлн руб. — на реструктуризацию

Регулятор разрешил банкам до 30 сентября реструктурировать кредиты компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса, не ухудшая при этом оценку качества обслуживания их долга и не увеличивая отчисления в резервы по таким кредитам, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 1 марта.

Пострадавшими от вируса отраслями, помимо малого и среднего предпринимательства, ЦБ считает туризм, транспорт, общепит, фитнес, образование, коммерческую недвижимость, розничную торговлю непродовольственными товарами, стоматологию.

До 1 трлн руб. — на потери

Пострадавшие отрасли относились к высокомаржинальному сегменту и банки, вынужденные реструктурировать кредиты, недополучат большие процентные доходы, говорят эксперты.

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По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, падение может составить 0,5−1 трлн руб. в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику — это 25−50% чистой прибыли за 2019 г. Если взять полгода процентных доходов по 25% кредитам, которые могут перестать банку приносить проценты, получается примерно 700 млрд руб., подсчитал аналитик Fitch Антон Лопатин: это с условием, что государство не будет компенсировать эти проценты.

Судя по масштабу послаблений, регулятор уже наблюдает признаки значительного ухудшения качества кредитных портфелей банков, пишут аналитики Райффайзенбанка: оно эквивалентно стоимости риска в диапазоне 10−25%. Какой отметки достигнет стоимость риска, зависит от того, какая часть заемщиков из уязвимых отраслей испытает долгосрочные проблемы с обслуживанием долга.

Слова о 25% потенциально реструктурируемых кредитах относятся к корпоративному портфелю, трактуют Набиуллину аналитики Moody’s (запрос в ЦБ остался без ответа). Среди таких заемщиков потребность в каникулах распределится неравномерно, считает старший кредитный эксперт рейтингового агентства Ольга Ульянова:

В сегменте МСБ доля предоставленных каникул может перевалить за 50% (это 2,3 трлн руб. портфеля МСП), ведь именно эти компании концентрируются на наиболее пострадавших видах деятельности.

В рознице Ульянова, вспоминая предыдущие кризисы, ожидает чуть меньшей пропорции «выходящих на каникулы» клиентов — около 10% (порядка 2 трлн розничного портфеля). Размер недополученных банками процентных доходов за полгода Moody’s оценивает в 500 млрд руб.

Оптимистичнее прогноз аналитиков «Эксперт РА»: они в свой сценарий закладывают реструктуризацию на полгода по 10% кредитного портфеля корпоративным и частным заемщикам. В этом случае сектор может недополучить более 250 млрд руб., подсчитал управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие банки.

Не только проценты

Очевидно, что часть малых и средних предприятий не переживет заморозку экономики и не смогут рассчитаться по своим обязательствам, предупреждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Сейчас можно говорить о том, что банки понесут убытки не только в части процентов, но и в части возврата тела кредитов». Размер потерь банков, по его мнению, будет зависеть только от продолжительности борьбы с коронавирусом.

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Ульянова также видит проблему в том, что банки потеряют не только процентные доходы, но и платежи в счет основной суммы долга: то есть входящие денежные потоки значительно сократятся, поднимая для банков уже вопрос управления ликвидностью. В Moody’s полагают, что именно для решения этой проблемы ЦБ недавно решил увеличить максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям для системно-значимых банков с 1,5 до 5 трлн руб.

Под угрозой сейчас бизнес в крупных городах, говорит Волков, в регионах пока нет жестких ограничительных мер и часть компаний работают в прежнем режиме. Дальше многое будет зависеть от того, на какую именно реструктуризацию пойдут банки, полагает эксперт: вероятно, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке и если срок продления кредитов будет достаточно длинный — настолько, чтобы компания смогла выбраться из кризиса и ответить по своим обязательствам, — то и банки смогут понести меньшие потери.

Из-за падения кредитования произойдет сокращение и комиссионного дохода, добавляют аналитики Райффайзенбанка: по итогам года, если во втором полугодии ситуация нормализуется, сектор может показать близкую к нулю прибыль или даже убыток.

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