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09:53 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

Как отмечает руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова, исследование показывает, что жители России не делали сбережений.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:56 MSK, 31.03
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня, а почти половина российских граждан, в случае потери основного источника дохода, смогут оплачивать все необходимые расходы в течение месяца. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. В исследовании указывается, что ситуация на рынке труда в РФ меняется в условиях эпидемиологического кризиса. Несмотря на то, что еще в начале марта большинство работающих россиян считали потерю работы маловероятной, сейчас многие чувствуют себя незащищенными, отмечают эксперты.

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«В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы — без займов у близких и оформления кредитов — в течение одного месяца, четверть (26%) — менее трех месяцев. 10% — смогут прожить на свои сбережения от трех до шести месяцев и более полугода. В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня», — говорится в исследовании. По оценкам НАФИ, почти половина граждан, в случае потери основного источника дохода, смогут оплачивать все необходимые расходы в течение месяца.

Лучше всего ситуация с финансовыми «подушками безопасности» — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: накоплений при потере работы в среднем хватит на 83 дня, а доля тех, кому сбережений хватит менее чем на месяц, составляет 29%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в селах: накоплений хватит в среднем на 53 дня, а почти половина сельчан (47%) смогут прожить на свои сбережения менее месяца.

«У россиян, проживающих с партнером, “подушки безопасности” хватит на больший срок, чем у россиян без партнера (66 дней против 58 дней). Чем больше детей в семье, тем меньше срок, на который хватит накоплений в случае потери работы родителей», — указано в исследовании.

По словам руководителя направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елены Никишовой, результаты исследования показывают, что граждане не делали сбережений:

Большинство россиян не имеют необходимой финансовой «подушки безопасности» на случай потери работы. Сегодняшний кризис вынудит значительную часть граждан обратиться за кредитами. Это особенно касается уязвимых категорий.

Всероссийский опрос аналитический центр НАФИ провел в феврале — марте 2020 года. Опрошены 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России.

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