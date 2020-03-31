15:43 (мск), источник: Ведомости
Песков: Путин и Трамп договорились начать консультации по нефти
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти, заявил
На вопрос о том, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». О мерах, которые могут быть предприняты в этой связи обеими странами Песков говорить отказался. Он также оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.
В целом беседа двух лидеров была «весьма объемной по содержанию» и конструктивной, сказал Песков. «Она была продолжительной по времени, состоялся очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом», — пояснил он.
Путин и Трамп 30 марта провели телефонный разговор. Главы двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире, обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти и договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики, сообщал ранее Кремль.