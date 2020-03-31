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15:43 (мск), источник: Ведомости

Песков: Путин и Трамп договорились начать консультации по нефти

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились начать консультации по ситуации на рынке нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сроки начала консультаций он не обозначил.

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На вопрос о том, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». О мерах, которые могут быть предприняты в этой связи обеими странами Песков говорить отказался. Он также оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.

В целом беседа двух лидеров была «весьма объемной по содержанию» и конструктивной, сказал Песков. «Она была продолжительной по времени, состоялся очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом», — пояснил он.

Путин и Трамп 30 марта провели телефонный разговор. Главы двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире, обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти и договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики, сообщал ранее Кремль.

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