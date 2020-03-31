Покупатели вернулись в Новый год

На фоне панических настроений
Динамика продаж продуктов в крупнейших розничных сетях России с 16 по 22 марта установила новый рекорд. Как сообщили «Ъ» в Nielsen, в натуральном выражении показатель относительно предыдущей недели вырос в 2,5 раза и достиг 35,8% при средних значениях 8,9% до начала ажиотажного спроса.
Лидерами роста продаж остаются товары длительного хранения. В Nielsen говорят, что неделю с 16 по 22 марта можно считать пиком потребительского спроса на них за все время наблюдения за ситуацией с COVID-19 в России.
Лидером по росту спроса стали мясные консервы, продажи которых подскочили на 253%.
Первые сообщения о приостановке авиасообщения с другими странами, закрытии границ, отмене мероприятий и, главное, росте числа зараженных коронавирусом доказали потребителю серьезность ситуации, подтолкнув спрос на товары повседневного спроса в преддверии надвигающегося карантина, отмечает директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. При этом подобный всплеск наблюдается во всех регионах страны. Продажи в Центральном федеральном округе в натуральном выражении выросли на 41%, в
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подсчитали, что более 50% покупателей с 9 по 22 марта делали закупки некоторых товаров впрок. Так, мясные консервы показали рост продаж в 38 раз, замороженная продукция — в 30 раз, крупы — в 29 раз, сахар — в 24,6, соль — в 19,7.
Купленных продуктов хватит одной семье в среднем более чем на 100 дней, подсчитали в X5.
При этом в компании отмечали, что пиковый уровень спроса был пройден 17 марта, а уже на следующий день динамика продаж наиболее востребованных категорий — круп и консервов — начала замедляться.
По словам господина Локтева, в других странах, которые COVID-19 затронул раньше, ажиотаж в магазинах наблюдался в течение трех недель: «Можно предположить, что аналогичное произойдет и на российском рынке». Кроме того, полагает он,
Анатолий Костырев