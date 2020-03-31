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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Покупатели вернулись в Новый год

Спрос на продукты из-за COVID-19 стал рекордным.

Коронавирус COVID-19
17:02 (мск)«Быстро домой!»
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано803 313 +63 156
Скончалось39 014 +3 917
Выздоровело172 657 +16 005
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:52 MSK, 31.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне панических настроений из-за распространения вируса недельная динамика продаж продуктов повседневного спроса в России достигла нового рекорда. Показатель на 17,4% превысил значения предновогодней недели — наиболее активного периода у покупателей. Спрос только на крупы и мясные консервы вырос более чем на 200%. Но из-за введения ограничений на пребывание вне дома покупатели сократят число посещений магазинов и будут использовать запасы, полагают аналитики.

Динамика продаж продуктов в крупнейших розничных сетях России с 16 по 22 марта установила новый рекорд. Как сообщили «Ъ» в Nielsen, в натуральном выражении показатель относительно предыдущей недели вырос в 2,5 раза и достиг 35,8% при средних значениях 8,9% до начала ажиотажного спроса.

Объем закупок в натуральном выражении на 17,4% превысил значения предновогодней недели, которая традиционно считается самым активным периодом у покупателей.

Лидерами роста продаж остаются товары длительного хранения. В Nielsen говорят, что неделю с 16 по 22 марта можно считать пиком потребительского спроса на них за все время наблюдения за ситуацией с COVID-19 в России.

Лидером по росту спроса стали мясные консервы, продажи которых подскочили на 253%.

  • продажи гречки в натуральном выражении выросли на 209%,
  • риса — на 224%,
  • макаронных изделий — на 192%,
  • на 150% увеличился спрос на влажные салфетки,
  • на 138% — на сахар,
  • на 112% — на туалетную бумагу.

Первые сообщения о приостановке авиасообщения с другими странами, закрытии границ, отмене мероприятий и, главное, росте числа зараженных коронавирусом доказали потребителю серьезность ситуации, подтолкнув спрос на товары повседневного спроса в преддверии надвигающегося карантина, отмечает директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. При этом подобный всплеск наблюдается во всех регионах страны. Продажи в Центральном федеральном округе в натуральном выражении выросли на 41%, в Северо-Западном — на 39,7%, Южном — на 41,7%, Уральском — на 28,9%, Приволжском — на 26,7%, в Сибири и на Дальнем Востоке — на 31,6%.

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В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подсчитали, что более 50% покупателей с 9 по 22 марта делали закупки некоторых товаров впрок. Так, мясные консервы показали рост продаж в 38 раз, замороженная продукция — в 30 раз, крупы — в 29 раз, сахар — в 24,6, соль — в 19,7.

Купленных продуктов хватит одной семье в среднем более чем на 100 дней, подсчитали в X5.

При этом в компании отмечали, что пиковый уровень спроса был пройден 17 марта, а уже на следующий день динамика продаж наиболее востребованных категорий — круп и консервов — начала замедляться.

По словам господина Локтева, в других странах, которые COVID-19 затронул раньше, ажиотаж в магазинах наблюдался в течение трех недель: «Можно предположить, что аналогичное произойдет и на российском рынке». Кроме того, полагает он, из-за введения новых ограничений покупатели ожидаемо сократят количество посещений магазинов и будут приобретать только необходимые продукты, используя запасы, которые удалось создать.

Анатолий Костырев

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