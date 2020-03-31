17:30 (мск), источник: Ведомости
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
В Европе она продается уже дешевле мазута.
Цена российской экспортной нефти Urals в
Стоимость партий Urals по 80 000 т в Средиземноморье уменьшилась на 17,3% до $15,25/барр., минимального значения с июня 1999 г. Скидка на этот сорт также не изменилась и составила $2,5/барр.
30 марта высокосернистый мазут в
Так, отрицательный нетбэк с поставкой в Приморск составил $16,4 за тонну, хотя в начале месяца показатель был положительным — $237,09 за тонну. Парно отметил, что нетбэки только приблизительно отражают эффективность экспорта, поскольку рассчитываются по последним опубликованным ценам, а фактическое ценообразование часто привязано к средним котировкам за период от нескольких дней до месяца. Также фактические продажи обычно осуществляются с дифференциалом к спотовым котировкам, часто с премией. Поэтому однозначно утверждать, что эффективность экспорта Urals уже стала отрицательной, нельзя, отметил Парно.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г.
Нефть марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) 30 марта упала за день с $23,85/барр. до $20,76/барр. 31 марта цена начала расти и к 13.30 составила $23,44/барр. Трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков, считают в Argus Media. Накануне президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на рынке нефти в телефонном разговоре. Стороны обменялись мнениями и условились о
Вряд ли эти переговоры стабилизируют цены надолго, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Он отметил, что основным фактором давления на цены остается провал мирового спроса на нефть — снижение может превышать 10−15 млн/барр. в сутки.
Цены на Urals формируются с дисконтом к ценам Brent, которые рассчитываются агентствами и больше применимы к оценке ситуации на физическом рынке нефти, цена на российскую нефть может вырасти при улучшении баланса на рынке — в результате восстановления спроса или сокращения добычи, говорит Покатович.
Ожидания участников рынка, что Россия и США могут договориться о
Елена Вавина