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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $14,9 за тонну

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля понижается на 14,9 доллара, до 52 долларов за тонну с 66,9 доллара в марте, следует из расчетов Минфина.

Экономический кризис
Источник: РИА Новости

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила 47,274 доллара за баррель, или 345,1 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть понижается до 5,2 доллара с 6,6 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снижается до 15,6 доллара за тонну, на темные — до 52 долларов.

Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 15,6 доллара, прямогонного (нафта) — до 28,6 доллара с 36,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс уменьшается до 3,3 доллара с 4,3 доллара за тонну.

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