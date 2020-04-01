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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара превысил отметку в 79 рублей, евро подорожал на 37 копеек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 01.04
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.11 мск среды рос на 78 копеек — до 79,155 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 86,87 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,83% — до 25,34 доллара за баррель.

Евро на форексе снижается к доллару до 1,0979 доллара с 1,103 доллара.

На старте торгов курсы доллара и евро росли на 68 копеек и 28 копеек соответственно к уровню предыдущего закрытия.

Странам ОПЕК+ в начале марта не удалось прийти к соглашению ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия.

В итоге с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. После этого саудовцы объявили, что будут увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках. С начала года цены обрушились более чем в два раза.

Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавируса: в условиях, когда из-за карантина передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, интерес к горючему резко падает.

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