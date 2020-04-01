Курс доллара превысил отметку в 79 рублей, евро подорожал на 37 копеек

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.11 мск среды рос на 78 копеек — до 79,155 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 86,87 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,83% — до 25,34 доллара за баррель.
Евро на форексе снижается к доллару до 1,0979 доллара с 1,103 доллара.
На старте торгов курсы доллара и евро росли на 68 копеек и 28 копеек соответственно к уровню предыдущего закрытия.
Странам ОПЕК+ в начале марта не удалось прийти к соглашению ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия.
В итоге с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. После этого саудовцы объявили, что будут увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках. С начала года цены обрушились более чем в два раза.
Еще одним фактором, влияющим на мировую экономику и замедление спроса на нефть, остается пандемия коронавируса: в условиях, когда из-за карантина передвижение жителей ограничено, а предприятия закрыты, интерес к горючему резко падает.