12:45 (мск), источник: Life.ru
Дефицит алкоголя? Что будет с ценами на спиртные напитки
В марте начали расти продажи алкоголя. Лайф выяснял, что будет с ценами на спиртные напитки. Возможен ли дефицит алкоголя, как в ситуации с гречкой и макаронами?
Вынужденный домашний режим и нерабочая неделя привели к неприятным результатам. Многие россияне на свой лад приняли перемены в жизни и стали больше покупать алкогольной продукции. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 16 по 22 марта в российской столице в среднем продажа алкоголя увеличилась на 30%, а в России — на 8% по сравнению с мартом прошлого года. Следом вырос и средний кассовый чек. В Москве он прибавил 7% и составил 385 рублей, а в стране — 3% (280 рублей).
Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что рост спроса на крепкие напитки ничем не отличается от роста покупательского интереса к гречке.
В кризис всегда возрастает потребление крепкого и падает потребление винодельческой продукции и пива. Темпы продаж алкоголя сейчас выросли в 1,5 раза, как перед Новым годом. Неизвестность, растущая безработица, страх будущего провоцируют население к таким покупкам. Часть крепких алкогольных напитков приобретается про запас, как валюта.
По его мнению, россияне будут больше покупать пиво, сидр, то есть алкогольный ассортимент крепостью порядка 5%, который можно пить в течение дня и при этом быстро не пьянеть.
Вадим Дробиз считает, что алкоголь не позднее середины апреля подорожает как минимум на 10−15%. Для этого есть несколько причин. С 1 января выросли ставки акциза почти на весь алкоголь, подорожал спирт, не говоря уже про волатильность рубля. Большие запасы продукции были сделаны в
При этом Вадим Дробиз считает, что дефицита алкогольной продукции в целом не будет. Даже в том случае, если рост спроса продолжится, пустых полок в магазинах ждать не стоит.
— Запаса алкоголя вполне достаточно, чтобы удовлетворить интерес населения. Возможно, что произойдет
Если закончатся элитные сорта иностранной продукции, люди закономерно перейдут на водку. Дорогие сорта алкоголя скорее греют самолюбие человека, а эффект один. Поэтому при дефиците коньяка перейдут на водку.
Президент
Еще одной причиной стал массовый уход сотрудников на удаленную работу: некоторые в течение рабочего дня пропускают
один-двабокала вина или пива, так как никто не проверяет на наличие характерного запаха.
— Стоит отметить, что крупные сети сами стимулировали спрос: в «Дикси» и «Пятерочке» было множество акций прежде всего на водку и вино.
Эксперт считает, что в связи с растущим спросом возможно увеличение цен на алкоголь примерно до 10%, однако потом спрос быстро упадет по аналогии с ситуацией с гречкой. Однако если потребление алкоголя увеличится, то власти будут вынуждены поднять акцизы прежде всего с целью сохранения здоровья граждан. Кроме того, цены могут подняться на импортный алкоголь
По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, вряд ли можно ожидать существенного роста цен, так как с падением рубля обесцениваются и доходы населения, поэтому потребительский спрос на недорогой алкоголь будет снижаться. Аналитик считает, что на премиальный алкоголь российского производства, скорее всего, цены расти не будут, а на импортный могут вырасти, но незначительно, не более 3−5%.
— Рост или падение курса доллара оказывает большое влияние не только на импортный алкоголь, но и на любые импортные товары, — говорит Наталья Мильчакова. — Если бы не было коронавируса и связанных с ним ограничений, то рост цен мог бы быть чуть больше — на 5−10%, однако в условиях самоизоляции граждан, роста безработицы и сокращения зарплат потребительский спрос будет снижаться, и это не позволит ценам существенно расти.
Лайф отправил запросы в крупные сети, такие как «Красное и Белое», «Ароматный мир», «Х5 Retail Group», куда входят известные сетевые супермаркеты «Пятёрочка», «Перекресток», «Лента». Ни от одной из них не удалось получить комментарий.