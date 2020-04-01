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12:45 (мск), источник: Life.ru

Дефицит алкоголя? Что будет с ценами на спиртные напитки

В марте начали расти продажи алкоголя. Лайф выяснял, что будет с ценами на спиртные напитки. Возможен ли дефицит алкоголя, как в ситуации с гречкой и макаронами?

Источник: РИА "Новости"

Вынужденный домашний режим и нерабочая неделя привели к неприятным результатам. Многие россияне на свой лад приняли перемены в жизни и стали больше покупать алкогольной продукции. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 16 по 22 марта в российской столице в среднем продажа алкоголя увеличилась на 30%, а в России — на 8% по сравнению с мартом прошлого года. Следом вырос и средний кассовый чек. В Москве он прибавил 7% и составил 385 рублей, а в стране — 3% (280 рублей).

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что рост спроса на крепкие напитки ничем не отличается от роста покупательского интереса к гречке.

В кризис всегда возрастает потребление крепкого и падает потребление винодельческой продукции и пива. Темпы продаж алкоголя сейчас выросли в 1,5 раза, как перед Новым годом. Неизвестность, растущая безработица, страх будущего провоцируют население к таким покупкам. Часть крепких алкогольных напитков приобретается про запас, как валюта.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА)

По его мнению, россияне будут больше покупать пиво, сидр, то есть алкогольный ассортимент крепостью порядка 5%, который можно пить в течение дня и при этом быстро не пьянеть.

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Вадим Дробиз считает, что алкоголь не позднее середины апреля подорожает как минимум на 10−15%. Для этого есть несколько причин. С 1 января выросли ставки акциза почти на весь алкоголь, подорожал спирт, не говоря уже про волатильность рубля. Большие запасы продукции были сделаны в ноябре-декабре производителями по старой ставке акциза, которая уже почти закончилась. То есть, по словам эксперта, повышать цены им придется в любом случае.

При этом Вадим Дробиз считает, что дефицита алкогольной продукции в целом не будет. Даже в том случае, если рост спроса продолжится, пустых полок в магазинах ждать не стоит.

— Запаса алкоголя вполне достаточно, чтобы удовлетворить интерес населения. Возможно, что произойдет какой-то дефицит конкретных марок, связанный с закрытыми границами, с чем-то еще, это касается импорта, — считает Вадим Дробиз.

Если закончатся элитные сорта иностранной продукции, люди закономерно перейдут на водку. Дорогие сорта алкоголя скорее греют самолюбие человека, а эффект один. Поэтому при дефиците коньяка перейдут на водку.
Вадим Дробиз
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Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что за прошедшие выходные покупки алкоголя на российском рынке выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели и стали на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалист приводит этому несколько объяснений. Часть граждан в преддверии объявленных президентом выходных решила устроить пикник в парках или сходить на шашлыки на дачу, другие же приняли решение полностью самоизолироваться, предварительно «затарившись» алкогольными запасами. К тому же многие испугались в целом опустошения прилавков, поэтому закупали как продукты, так и вина.— В некоторых регионах из-за возникшего дефицита антисептиков и спирта жители стали покупать водку несмотря на то, что она не является дезинфицирующим средством, — говорит Виталий Манкевич. —.

Еще одной причиной стал массовый уход сотрудников на удаленную работу: некоторые в течение рабочего дня пропускают один-два бокала вина или пива, так как никто не проверяет на наличие характерного запаха.
Виталий Манкевич

— Стоит отметить, что крупные сети сами стимулировали спрос: в «Дикси» и «Пятерочке» было множество акций прежде всего на водку и вино.

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Эксперт считает, что в связи с растущим спросом возможно увеличение цен на алкоголь примерно до 10%, однако потом спрос быстро упадет по аналогии с ситуацией с гречкой. Однако если потребление алкоголя увеличится, то власти будут вынуждены поднять акцизы прежде всего с целью сохранения здоровья граждан. Кроме того, цены могут подняться на импортный алкоголь из-за падения рубля и проблем с логистикой в связи с закрытием границ (сейчас Россия импортирует алкоголь на сумму около $1,4 млрд).— Если описывать ситуацию на рынке за десятилетний период, то с каждым годом потребление алкоголя снижается в среднем на 2−3%, что замедляет рост цен, — говорит Виталий Манкевич. — В целом вряд ли стоит ожидать дефицита алкоголя: даже если на прилавках перестанут появляться импортные напитки, российский рынок в этой отрасли достаточно развит.

Также не стоит забывать о регионах, в которых потребление алкоголя низкое, но есть мощные производства, обеспечивающие весь российский рынок, например, дагестанским коньяком или винами Крыма.
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По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, вряд ли можно ожидать существенного роста цен, так как с падением рубля обесцениваются и доходы населения, поэтому потребительский спрос на недорогой алкоголь будет снижаться. Аналитик считает, что на премиальный алкоголь российского производства, скорее всего, цены расти не будут, а на импортный могут вырасти, но незначительно, не более 3−5%.

— Рост или падение курса доллара оказывает большое влияние не только на импортный алкоголь, но и на любые импортные товары, — говорит Наталья Мильчакова. — Если бы не было коронавируса и связанных с ним ограничений, то рост цен мог бы быть чуть больше — на 5−10%, однако в условиях самоизоляции граждан, роста безработицы и сокращения зарплат потребительский спрос будет снижаться, и это не позволит ценам существенно расти.

Лайф отправил запросы в крупные сети, такие как «Красное и Белое», «Ароматный мир», «Х5 Retail Group», куда входят известные сетевые супермаркеты «Пятёрочка», «Перекресток», «Лента». Ни от одной из них не удалось получить комментарий.

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