«Почта России» в апреле из-за коронавируса будет доставлять пенсии и пособия на дом

«Лишь 8% получающих пенсии клиентов “Почты России” до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — сообщила пресс-служба компании (цитата по ТАСС).
Также россияне могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений, а также на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно будет позвонить в контактный центр. Получить и оплатить такие товары можно через почтальонов, у которых будет мобильный кассовый терминал. Также можно воспользоваться услугами «Почты России» — например, оформить подписку на журнал.
В России за последние сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день (накануне — 500 человек). Общее число зараженных достигло 2777. За сутки умерли семь человек, общее число достигло 24. Выздоровели 69 человек, всего 190.
Во многих регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Жители могут выйти из дома только в случае крайней необходимости — дойти до ближайшего магазина, аптеки, обратиться за медпомощью, вынести мусор или выгулять домашнее животное.