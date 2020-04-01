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21:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Нефть Саудовской Аравии оказалась никому не нужна

Саудовская Аравия в рамках ценовой войны с Россией нарастила производство сырья с 1 апреля, однако в условиях низкого спроса на мировом рынке оно оказалось никому не нужным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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Источник: AP 2020

В апреле закончилось действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Эр-Рияд, как и обещал, нарастил производственные мощности более чем до 12 миллионов баррелей в сутки. Это на 2 миллиона баррелей больше, чем ежесуточная добыча несколько месяцев назад.

Чтобы иметь возможность увеличить производственные мощности, Саудовская Аравия наняла больше танкеров, на которые и выгружается нефть. Некоторые из них в среду, 1 апреля, покидают порты в Персидском заливе заполненными, однако при этом не имеют пункта назначения. Как пояснил источник издания, это говорит о том, что Саудовской Аравии так и не удалось найти покупателя на «лишние» баррели.

Между тем Россия, несмотря на формальное окончание действия соглашения ОПЕК+ 1 апреля, пока не собирается увеличивать добычу нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на российского чиновника. Он пояснил, что в ситуации отсутствия спроса на сырье это просто не имеет смысла.

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