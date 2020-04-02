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10:27 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 77,36 рубля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/ — Курс евро упал до 84,5 рубля.

ЦБ: $ 77.7325   -0.99 € 85.7389   -0.23 ММВБ: $ 77.8925   -0.90 € 85.2050   -1.10
Источник: Reuters

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1,8%, до 77,36 рубля, курс евро ослаб на 2,1%, до 84,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара немного замедлил снижение и находился на отметке в 77,72 рубля (-1,4%), а курс евро — на уровне 84,95 рубля (-1,6%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,3%, индекс РТС — на 2,5%.

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