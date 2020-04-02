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11:29 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия планирует купить в России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/ — Поставка российской нефти будет осуществляться без премии, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.

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Источник: РИА "Новости"

Белоруссия рассчитывает купить в России в апреле 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель. Об этом заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас.

«Что касается премии, могу повторить то, что говорил две недели назад: поставка российской нефти будет осуществляться без премии.

Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке нефти без премии к цене выдерживается правительством. Результат этой позиции — цена, по которой будем покупать нефть в апреле: около $4 за баррель", — приводит слова премьера белорусский портал tut.by.

Румас предположил, что «сегодня [концерн] “Белнефтехим” закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель». «Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти», — сказал он.

Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали сырье беспошлинно. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала $12 на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в балтийских портах без учета транспортных расходов). Поставки сырья на белорусские НПЗ не прекращала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Кроме того, Белоруссия продолжает покупку нефти у трейдеров, поставляя ее через порт Клайпеды, а также осуществляет поставки азербайджанской нефти через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса — Броды.

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