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15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Алкоголь в регионах может оказаться недоступным

Запрет на его продажу приведет к росту нелегальной продукции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Власти ряда регионов намерены пойти по пути Карелии, Хакасии, Якутии и Башкирии, где чиновники запретили или ограничили продажу алкоголя на время вынужденных выходных, объявленных в России из-за распространения коронавируса. В других регионах не готовы к такому кардинальному шагу. Эксперты предупреждают, что россияне, лишившись возможности покупать спиртные напитки в рознице, перейдут на нелегальную продукцию.

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В Ульяновской области ограничения по продаже алкоголя пока не приняты. Однако в среду председатель Общественной палаты Ульяновской области Дмитрий Ежов направил губернатору письменное обращение с предложением ввести ограничения на продажу алкоголя на время повышенной готовности во время пандемии COVID-19. Он предлагает, чтобы выполнение поручения контролировала полиция. Господин Ежов ссылается на опыт других стран и на письмо в федеральное правительство члена Общественной палаты РФ (ОП РФ), руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Он предложил установить норму продажи алкогольной продукции в одни руки.

В Пермском крае региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел в регионе ограничение по продаже алкоголя — приобрести его можно будет только с 11:00 до 20:00 часов (до этого режим был другой — с 8:00 до 23:00 часов). Эти меры закреплены указом главы Прикамья Дмитрия Махонина.

В Ленинградской области сначала не вводили отдельных ограничений для специализированных розничных магазинов, торгующих алкогольной и табачной продукцией, но затем решили запретить им работать с 31 марта по 5 апреля. «К сожалению, наши торговые организации не понимают, что такое товары первой необходимости», — комментировал это решение губернатор региона Александр Дрозденко.

«Это решение вынудило нас закрыть свои магазины на территории области», — сообщил источник «Ъ» в одной из сетей алкомаркетов.

В регионе расположено 65 магазинов «Красное & Белое», 34 магазина «Градусы», 22 магазина «Росал», 15 магазинов «Ароматный мир».

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Ранее запрет или ограничения на продажу алкоголя во время вынужденных выходных ввели власти Карелии, Хакасии, Якутии, Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров, прославившийся введением «сухого закона» в некоторые дни новогодних каникул, своим указом запретил после 18 часов продажу алкоголя в магазинах и заведениях общепита. До этого в республике запрещалась продажа алкоголя в розничных сетях с 22 часов, на заведения общепита эта норма не распространялась.

В соседнем Татарстане ограничения по времени продажи алкоголя вводить не планируется. Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева, особой необходимости ограничить продажу алкогольной продукции во время самоизоляции нет. В минпромторге Крыма «Ъ» сообщили, что дополнительных ограничений на продажу спиртного в регионах также не принимали.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал «Ъ», что вопрос ограничения торговли алкоголем в городе сейчас не рассматривается. Источник «Ъ», близкий к одной из петербургских сетей алкомаркетов, считает, что запрет или ограничение на продажу алкоголя окажется на руку продавцам нелегальной продукции.

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С этим мнением согласен директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его словам, желание региональных властей ограничить реализацию спиртного связано в первую очередь с сообщениями в СМИ о росте продаж. При этом в условиях кризиса алкоголь является таким же остро необходимым продуктом, как гречка и туалетная бумага, продажи которых также резко стали расти. Ограничение времени реализации спиртного абсолютно никак не скажется на выручках производителей, уверен господин Дробиз.

Как сообщал «Ъ» 31 марта, во время добровольной самоизоляции россиян на прошлой неделе резко увеличился спрос на доставку спиртного. Так, у алкогольных компаний объем заказов в Москве вырос в два раза. Хотя законопроект о дистанционной торговле спиртным до сих пор не принят, несмотря на анонсированное ранее чиновниками намерение ускорить этот процесс.

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Халиль Аминов, Мария Котова, региональные редакции «Ъ»

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