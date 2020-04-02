Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
Фоторепортажи
28Полдень в пустых городах
24Дезинфекция по всему миру
16:22 (мск), источник: Ведомости

Кредиты бизнесу на зарплату оказались не бесплатными

Первые 6 месяцев ставка будет 0%, а потом вырастет до 4%

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Власти и банки уточнили финальные параметры госпрограммы кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат, передала пресс-служба слова зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова. Эту программу правительство прорабатывало вместе со Сбербанком и ВТБ, ЦБ выделил на нее 150 млрд руб.

Читайте также
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Сбербанк и ВТБ уже успели выдать несколько таких кредитов, хотя финальных параметров установлено не было. Если еще 1 апреля кредит под 0% они выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь банки будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.

Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит. Это намного меньше реальных зарплат. МРОТ, например, в Москве — 20 195 руб., а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 руб.

Поучаствовать в программе смогут малые и средние предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок.

Читайте также
До миллиона москвичей могут лишиться работы из-за коронавируса

В Сбербанке такой кредит могут получить компании, чьи сотрудники получают в банке заработную плату. Кредит является целевым и выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи — например, оплату страховых взносов, подчеркивает Попов. Кредит будет выдаваться ежемесячными траншами согласно зарплатному списку в соответствии с зарплатным реестром, объясняет он, каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. Банк будет контролировать, чтобы зачисление средств проходило на счета сотрудников предприятия.

ЦБ будет кредитовать банки для этой программы под 4% на один год. Согласно установленным сейчас требованиям брать кредиты у ЦБ смогут восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. Ассоциация банков России попросила ЦБ предоставлять рефинансирование более широкому кругу банков. «Ведомости» направили запрос в ЦБ. Опрошенные «Ведомостями» представители бизнеса ранее называли программу кредитования на зарплату исходя из МРОТа «пособием для выживания».

«Ведомости» направили запрос в ВТБ.

Екатерина Литова

 В марте работу в США потеряло более 10 млн человек
«Победа» рассказала о планах работы без полетов в апреле-мае
Путин выступит с новым обращением к россиянам (видео)
Алкоголь в регионах может оказаться недоступным
В МИД рассказали, кто оплатил медицинский груз для США
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Снизилось число «паникующих» в связи с коронавирусом россиян
Опубликованы фотографии ранее неизвестных видов пауков-скакунов
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Почти флагман, но заметно дешевле: В России появился оптимальный смартфон Почти флагман по адекватной цене
Горячие темы на Авто
Шо опять???! 243
Про него. 236
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
БЦЖ помогает от вируса 177
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь